Todos os títulos do Real Madrid: maior campeão de La Liga, Champions e Mundial de Clubes

Merengues são os recordistas de competições europeias e conquistaram seu 34º título do Campeonato Espanhol

O é um dos maiores clubes do mundo, com uma vastíssima coleção de troféus. Mas quantos títulos no total tem a equipe?

Juntando todas as conquistas oficiais, os merengues possuem 92 títulos de campeão.

Com 34 conquistas, o Real é o maior vencedor do Campeonato Espanhol, tendo oito títulos a mais do que seu arquirrival . Nesta temporada, a equipe conseguiu superar as desconfianças e conquistar um título improvável, após sair da paralisação atrás do clube catalão.

Além da soberania nacional, o clube também é o que mais foi campeão europeu, com 13 títulos da Liga dos Campeões. O último deles veio contra o Liverpool, em 2018, com gols de Benzema e Bale (2) na grande final. A equipe merengue, com sete títulos mundiais (três Copas Intercontinentais e quatro Mundiais de Clubes da Fifa) também é que a mais pode se chamar de "campeã mundial".

O Real Madrid também é o terceiro time que mais vezes saiu campeão da (atrás de Barcelona e ), o segundo com mais conquistas na Supercopa da (atrás do Barcelona) e o terceiro maior vencedor da Supercopa da Uefa (empatado com o e atrás de Barcelona e ).

Se contarmos conquistas extra-oficiais, amistosas ou torneios regionais (como o Campeonato de Madrid, competição estadual encerrada em 1940), então, o clube tem ainda mais troféus na sua galeria. No entanto, para essa lista, estamos apenas listando títulos oficiais reconhecidos pela Fifa e pela federação espanhola de futebol.

Confira todos os títulos:

