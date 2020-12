Simeone no Atlético de Madrid: recordes, títulos e números do técnico

O técnico argentino, o mais vitorioso da história do Atleti, completou 500 partidas sob o comando do clube espanhol

Diego Simeone já estava na história como um dos principais nomes do por ter sido ídolo como jogador, em meados dos anos 90, mas é como treinador que conseguiu definitivamente se tornar uma lenda colchonera. O argentino recolocou os alvirrubros em um patamar de competidor por títulos, e termina 2020 como líder de e com o incrível número de 500 partidas sob o comando do Atleti.

A marca do meio milhar foi alcançada neste 30 de dezembro, em uma vitória que ajuda a contar muito do que foi a história do Atleti de “El Cholo”, como Simeone é carinhosamente apelidado: sua equipe fez 1 a 0 no , graças a gol de cabeça de Luís Suárez, e apesar de ter sofrido na defesa conseguiu segurar o resultado até o fim. Os Colchoneros ocupam a primeira posição isolada da tabela, com 35 pontos após 14 jogos disputados num total de 16 rodadas.

Apesar de o placar magro e força defensiva terem sido marca deste triunfo em seu 500º jogo na área técnica do Atleti, é bem verdade que na atual temporada a equipe treinada pelo argentino tem se notabilizado também por conseguir impor um volume ofensivo maior, na comparação com os últimos anos, assim como possuir um domínio mais confortável com a posse de bola. Entretanto, se o “cholismo” possui uma marca até aqui ela é o jogo físico, de entrega total, com impressionante bola aérea e contra-ataques fulminantes que fez o clube reencontrar-se com sua grandeza.

Confira, abaixo, os principais recordes de Simeone como técnico do Atleti.

(Foto: Getty Images)

Técnico mais vezes campeão: desde a estreia, em janeiro de 2012 contra o Málaga, Simeone se tornou o técnico com o maior número de taças conquistada na história do Atleti. Foram sete troféus conquistados, um a mais do que Luís Aragonés, ídolo e ícone eterno dos Colchoneros. As conquistas foram as seguintes: (2), La Liga, , (2), Supercopa da . Isso além de dois vice-campeonatos de .

Mais vitórias na história do clube? Simeone está no caminho de outros dois recordes que hoje ainda pertencem a Aragonés, no Atleti: ser o técnico com mais partidas sob o comando do clube (o espanhol somou 611) e o com o maior número total de vitórias conquistadas (Simeone chegou a 301, contra 308 de Aragonés).

No total dos 500 jogos, o aproveitamento de El Cholo está na casa dos 60%: 301 vitórias, 118 empates e 81 derrotas; 833 gols marcados e 364 sofridos.

Segredo do sucesso?

(Foto: Getty Images)

Após a vitória sobre o Getafe, Simeone manteve o discurso feito desde sua apresentação, em dezembro de 2011. Vários são os segredos do sucesso de seu Atlético de Madrid, mas o principal deles talvez seja focar todas as energias jogo a jogo.

“Desde que cheguei, quando me uni a Miguel e Enrique (dirigentes do clube), disse a eles que iríamos de partida em partida. Comigo é assim, jogar cada partida como se fosse a última até que as situações me levem a sair do Atlético... ou não”, afirmou.