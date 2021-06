O que são NFTs e como elas começam a entrar no mundo do futebol?

O Atlético-MG é o primeiro time do Brasil ligado à NFTs, entenda o que isso significa

Seguindo uma tendência que está cada vez mais forte, o futebol começou a entrar no mundo das NFTs (non-fungible tokens). No Brasil, o Atlético-MG, ao fechar um contrato com a Sorare, se tornou o primeiro time do país em plataformas de NFTs.

O Galo, em maio, anunciou que havia fechado uma parceria com a empresa Sorare, uma plataforma que mistura card colecionável com um fantasy game de futebol. Com isso, o Atlético-MG se tornou o primeiro grande clube do Brasil a estar presente em uma plataforma de NFTs. E a Goal te explica o que é e o que significa isso.

🇧🇷 It's Joga Bonito time! We are delighted to begin our journey into Brazil. Welcome @Atletico to #Sorare! ⚫⚪



🔭 The first Edition cards are on auction now. — Sorare (@SorareHQ) May 7, 2021

O que são NFTs?

As NFTs (non-fungible tokens, ou tokens não fungíveis, em tradução livre) estão ganhando cada vez mais espaço no mundo, principalmente digital, onde atua. Basicamente, funciona como um certificado de originalidade e exclusividade ao item em que está atrelada, verificado por blockchain.

Algo que passa a ser atrelado a uma NFT, então, se torna muito mais valiosa e, com isso, não fungível - ou seja, não pode mais ser substituído por um equivalente. Daí vem o "non-fungible'' de sua sigla.

Por exemplo: uma nota de dois reais pode ser substituída por outra ou duas moedas de um real sem perder seu valor - você vai seguir exatamente com a mesma quantidade de dinheiro que tinha inicialmente. Por outro lado, uma obra de arte, ao ser trocada por outra, mesmo que tão cobiçada quanto, não é equivalente. Este é o princípio das NTFs, atestar que determinados itens são únicos e não possuem um equivalente pelos quais poderiam ser trocados.

Como a NTF está ligada ao futebol?

Com a popularização das NTFs no mundo, clubes de futebol passaram a investir suas imagens no produto. Grandes times como Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Liverpool, Juventus, Boca Juniors e Atlético-MG já estão na plataforma.

No caso do mundo do futebol, as NFTs estão atreladas a cards de futebol, com imagens de jogadores. Estes cards são colecionáveis e apenas um número limitado deles são produzidos, que podem ser usados em um fantasy game, no estilo do Cartola FC.

Estes cards colecionáveis variam de preço por conta de alguns motivos. Um deles é justamente a NTF, isso porque, por serem limitados, os cards são numerados. Alguns, inclusive, são únicos, como o de Kylian Mbappé da temporada 2020/21, vendido por cerca de € 55 mil, e o de Luis Suárez em sua primeira temporada pelo Atlético de Madrid.

Ao todo, são quatro categorias para os cards: único (apenas uma unidade), super-raro (10 unidades), raro (100 unidades) e comum (ilimitado), que determinam o valor de venda de cada um deles, que leva a imagem de um jogador. No elenco do Atlético-MG, por exemplo, a carta de Guilherme Arana é única, ou seja, existe apenas uma unidade dela em circulação, o que é garantido, justamente, pela NFT - a peça foi arrematada por € 8.712 em um leilão.

💲 Só jogador caro!



⭐ O #Galo tá fazendo sucesso no @SorareHQ! O card do Guilherme Arana foi arrematado por 8.712 euros e o leilão do card do Everson já está em 8 mil euros.



— Atlético 😷 (@Atletico) May 7, 2021

Além disso, os cards podem ser usados como peças de um fantasy game, no estilo do Cartola FC, jogo do Grupo Globo, para escalar um time com atletas do Campeonato Brasileiro. Neste caso, as cartas são usadas como peças no jogo.

Na América do Sul, o primeiro clube a entrar no meio das NTFs foi o Boca Juniors, e no Brasil foi o Atlético-MG. Por todo o mundo, porém, clubes já estão nessa onda e, a seleção francesa, inclusive, foi a primeira equipe nacional a fechar contrato. Segundo o site do Sorare, são 136 parcerias com clube, que cobrem 31 ligas pelo planeta.