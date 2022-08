Nottingham Forest x West Ham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (14), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Nottingham Forest quer a sua primeira vitória e, para isso, contará com o apoio de sua torcida. O time não tem desfalques confirmados para o duelo, porém, Ryan Yates tem dores no joelho e é a única dúvida.

Do outro lado, o West Ham também vem de derrota na estreia e agora que se recuperar longe dos seus domínios. O goleiro Fabianski, com problema físico, não tem presença garantida entre os titulares.

Prováveis escalações

Possível escalação do Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson.

Possível escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Johnson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio.

Desfalques da partida

Nottingham Forest:

sem desfalques confirmados.

West Ham:

Mina e Godfrey: departamento médico.

Quando é?

JOGO Nottingham Forest x West Ham DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL City Ground, Nottingham - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Nottingham Forest

JOGO CAMPEONATO DATA Newscastle 2 x 0 Nottingham Forest Premier League 6 de agosto de 2022 Nottingham Forest 1 x 1 Valencia Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Nottingham Forest Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Grimsby Town x Nottingham Forest Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 A confirmar

West Ham

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 0 x 2 Manchester City Premier League 7 de agosto de 2022 Lens 0 x 0 West Ham Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas