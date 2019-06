Jesus, Neymar e mais: quem são os artilheiros da 'era Tite'?

Atacante do City diminui diferença para o camisa 10 da Seleção após os amistosos de março; confira a lista!

Agora é pra valer mais uma vez! Com as duas vitórias nos amistosos contra e Honduras, o se encaminha para a estreia na na sexta-feira (14), onde receberá a no Morumbi, na condição de país-sede desta edição. Sem Neymar, cortado por lesão, outros jogadores tentarão ganhar espaço como protagonistas da Seleção - o que, para alguns, se resume a um fator: gols marcados.

Internamente, o elenco, mesmo em reformulação, segue com uma disputa para ver quem é o grande goleador da dita 'era Tite', iniciada na metade de 2016. Na liderança está o atacante Gabriel Jesus, do , com 16 gols marcados, condição alcançada pelos três gols marcados nos dois amistosos de preparação.

A seguir está Neymar, líder técnico de sua geração, e que perderá a chance de conquistar seu segundo título pela Seleção principal graças a uma lesão no tornozelo nos dias que antecedem a estreia da Copa. Mesmo assim, ele segue no top 3 da artilharia do ciclo de Tite com 14 gols marcados.

Fechando o pódio vem Philippe Coutinho, buscando responder às críticas ao final de uma temporada muito abaixo do esperado em : ele anotou 10 gols no time do treinador gaúcho, a maior parte dos 14 que já anotou com a Amarelinha.

Por outro lado, nomes como Paulinho (8 gols), Renato Augusto, Diego Souza, Willian, Marcelo (2 gols cada) e Taison (1 gol) estão entre os 'artilheiros' que perderam espaço do Mundial pra cá, e devem certamente ser superados num futuro próximo.



(Foto: Pedro Martins/MoWa)

BRASIL DA ERA TITE: OS ARTILHEIROS