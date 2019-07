"Neymar quer sair, mas PSG não quer deixar", diz presidente do Barcelona

O presidente do Barcelona apareceu diante da imprensa nesta sexta-feira (05), após as últimas mudanças na diretoria do time

Após a saída do vice-presidente do , Jordi Mestre, o atual presidente do time, Josep Maria Bartomeu informou a imprensa local quais são os planos do clube para o mercado de transferência. Bartomeu ainda comentou sobre o possível retorno de Neymar ao Barça.



(Foto: Getty/Goal)

"Sabemos que Neymar quer deixar , mas nós também sabemos que o PSG não quer deixar ele sair", disse o líder espanhol que destacou o interesse para a volta do brasileiro.

O presidente aproveitou a ocasião para revelar que Messi não solicitou o retorno de Neymar, como informado por alguns veículos da imprensa espanhola: "Sempre sai isso na imprensa, mas Messi não pedir jogadores. Acabar com essas lendas. [Messi] quer jogar, quer uma boa equipe, competitiva, mas as decisões são sempre técnicas e do clube".

Por fim, Bartomeu disse torcer pela permanência de Coutinho no clube: "Fizemos uma aposta muito forte, ele é um jogador fundamental, também para o treinador [Valverde]”.