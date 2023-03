Newcastle United x Wolverhampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada neste domingo (12), no St. James' Park; veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle United e Wolverhampton se enfrentam neste domingo (12), às 13h30 (de Brasília), no St James' Park, pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com quatro jogos sem vitórias na Premier League e o vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa nos últimos cinco jogos, o Newcastle quer voltar a vencer para entrar na zona por uma vaga europeia. A equipe ocupa o 6º lugar, com 41 pontos conquistados.

Do outro lado, a equipe de Julen Lopetegui quer embalar a segunda vitória seguida na competição após bater o Tottenham na última rodada. Mesmo assim, o time, que tem duas dúvidas para a partida, ocupa a 13ª posição, com 27 pontos.

Em toda a história, este será o 104º duelo das equipes. O Wolves, por sua vez, conquistou 41 vitórias, empatou 29 e perdeu 33 vezes para o Newcastle. No último duelo, as duas equipes empataram em 1 a 1, no Molineux Stadium, pela Premier League

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Tripier, Lascelles, Botman, Burn; Guimarães, Longstaff, Willock; Amirón, Gordon e Wilson. Técnico: Eddie Howe.

Wolves: Sá; Semedo, Dawson, Kilman, Jonny; Neves, Lemina, Nunes; Sarabia, Neto e Jiménez. Técnico: Julen Lopetegui.

Desfalques

Newcastle

Joelinton, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo.

Wolves

Diego Costa e Chiquinho, lesionados, estão fora.

Quando é?