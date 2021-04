Muito além do dinheiro: como o PSG superou o Real Madrid para contratar Mbappé

Em 2017, o prodígio garoto do Monaco poderia ter se mudado para a Espanha, mas foi convencido a ficar na França

Luis Ferrer passou mais de dez anos fazendo parte da equipe de recrutamento do PSG, trabalhando incansavelmente ao lado de nomes como Antero Henrique e Leonardo para contratar os melhores talentos possíveis e transformar o clube em uma potência europeia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ele deixou o clube parisiense abrir seu próprio negócio, o LF360, mas não antes de fazer parte da contratação de Kylian Mbappé - uma transferência que parecia impossível após o clube já ter gasto uma quantidade de dinheiro nunca vista antes na história do futebol para contratar Neymar junto ao Barcelona.

Ferrer e PSG conseguiram, no entanto, e tornaram-se bons amigos da família do atacante no processo. Em entrevista exclusiva à Goal, o especialista em recrutamento revela como ele e a sua equipa conseguiram convencer Mbappé a dizer não ao Real Madrid e aceitar a proposta do gigante francês.

"A principal contratação [na época do PSG] foi Kylian Mbappé, porque não foi apenas pelo dinheiro", disse Ferrer. "Foi totalmente diferente, exigiu tempo - meses e meses. Ele vinha de uma temporada incrível com o Monaco e todos sabiam que ele era uma joia, e nós sabíamos que ele era uma prioridade do Madrid".

"O Madrid estava em cima e não havia como impedi-los. Tudo o que eles precisavam fazer era apertar o botão. Nós, por outro lado, havíamos concluído a maior transferência do mundo, Neymar, e não podíamos comprar Mbappé por causa do Fair Play Financeiro. Tivemos que pensar em brilhantes ideias para conseguir isso. Todos colaboraram para que isso acontecesse".

Perguntado se Mbappé realmente tinha o sonho de atuar pelo Real Madrid, Ferrer confirmou.

"Sim, por isso sabíamos que tinhamos muito trabalho pela frente. Minha ideia era dizer ao Mbappé para se mudar primeiro para o PSG, já que a Copa do Mundo estava chegando, e oferecer a ele uma vaga garantida no onze titular que talvez o Madrid não pudesse prometer, embora eu não possa falar em nome deles".

"São muitos detalhes, poderíamos passar muito tempo conversando sobre isso, mas o que estou contando não foi muito falado", completou.

Sobre o futuro de Mbappé, especulado mais uma vez no Real Madrid, Ferrer disse que é difícil afirmar alguma coisa estando longe do clube. Vale lembrar que o contrato do atacante com o time de Paris é válido até junho de 2022 e pode deixar o clube de graça caso não haja uma renovação, embora o clube esteja otimista de ter boa notícias em breve.

"Neste momento, a família de Mbappé está em negociações com o clube. Não estando mais no PSG, não posso dar garantias porque não tenho todas as informações. Tudo pode acontecer entre agora e junho. É verdade que os clubes mais poderosos da Europa o amam e os resultados em campo também influenciam as coisas, é por isso que ele está atrasando [uma renovação]. Ambas as partes estão refletindo".