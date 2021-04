Kylian Mbappé está procurando uma casa para comprar em Madri

Segundo fontes ouvidas pela Goal, o atacante do PSG estaria procurando um imóvel na capital espanhola

Embora Mauricio Pochettino esteja otimista com a permanência de Kylian Mbappé, o futuro do atacante ainda está no ar. O jogador tem contrato válido com o PSG até junho de 2022, mas ainda não assinou a renovação proposta pela equipe da capital francesa e é a ficha número um do Real Madrid no mercado de transferências.

As relações entre os dois clubes são excelentes e o Real Madrid não quer começar nenhum conflito. Por esse motivo, a vontade da jovem promessa vai pesar muito na decisão. Apesar da pressão crescente, Mbappé está calmo e isso reflete em campo, com boas atuações recentes na Champions League.

O atleta ainda não falou revelou sua decisão final em questão a transferência e está focado em terminar a temporada da melhor maneira possível, se possível com os títulos da Champions League e do Campeonato Francês.

Como a Goal apurou, Kylian contratou uma pessoa de confiança para encontrar uma casa para ele em Madri. Mbappé, que fala um espanhol quase perfeito, deu instruções à pessoa sobre como gostaria que fosse seu novo endereço na capital da Espanha.

É impossível definir se isto é um indício de uma possível ida para os merengues, ou se trata-se de de uma nova aquisição imobiliária. A última declaração dele sobre o assunto, há algun dias, foi: “Estou num período de reflexão, mas se eu assinar com o PSG é estar lá por muitos anos”.