Sem pressa para decidir: Mbappé e seu futuro no futebol

O atacante francês está atraído pela possibilidade de jogar no Real Madrid, mas ainda não decidiu nada

Kylian Mbappé ainda não deixou claro o que irá fazer nos próximos meses. O atacante recusou a oferta mais recente de renovação contratual feita pelo PSG, mas também não fechou as portas totalmente ao clube parisiense. Ao mesmo tempo, a equipe do jogador mantém um bom contato com o Real Madrid, time mais próximo de conseguir assinar com o craque de 22 anos.

Apesar dos recorrentes relatos a este respeito, fontes próximas ao jogador confirmam à Goal que Mbappé tem o sonho de vestir a camisa do Real Madrid, mas garantem que ele ainda não comunicou sua decisão final ao PSG. O atacante ainda não sabe o que quer para o futuro. É verdade que ele rejeitou pelo menos três propostas de prorrogação contratual, que termina em 2022, mas a negociação continua aberta.

Ao contrário de Nasser Al Khelaifi e Leonardo, que já buscam um substituto à altura para a pior das hipóteses, Mbappé não pressa para se decidir. A questão financeira é secundária para o jogador, que prefere focar no desempenho do time nesta reta final de temporada e ver até onde o time pode chegar na Liga dos Campeões e na Ligue 1, a mais disputada nos últimos anos.

Mbappé entra em campo com o PSG contra o Bayern de Munique nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília). A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League e o Paris Saint-Germain tem uma leve vantagem para o duelo no Parque dos Príncipes. No jogo de ida, Mbappé (duas vezes) e Marquinhos fizeram os gols que garantiram o 3 a 2. Choupo-Moting e Müller descontaram para os bávaros.

No Real Madrid predomina o sentimento de confiança por um trabalho bem executado. Diferentes membros da direção esportiva, além de Zidane, cuidaram meticulosamente do relacionamento com Mbappé. Viagens, chamadas, mensagens ... nenhuma ponta solta foi permitida.

A estratégia nunca mudou: sem poder competir com o dinheiro do PSG, o segredo sempre foi mimá-lo pessoalmente e convencê-lo com o planejamento e o prestígio e marketing extra que a marca Madrid oferece. Um membro do alto escalão merengue resumiu o cenário com a mesma expressão em várias ocasiões: "Dependerá se ele quer ficar em uma prisão de ouro ou ter sucesso aqui".

No entanto, atualmente existe a certeza de que Mbappé se atreverá a dar esse passo. O procedimento é simples em teoria e um pouco mais complicado na prática: o atacante deve comunicar a sua vontade de sair ao PSG, que será obrigado a encontrar um preço razoável para não o perder de graça no verão de 2022. Nesse ponto, o Real Madrid entraria para realizar o último sonho de Florentino, Zidane e Real Madrid.