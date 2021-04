PSG foca na Champions e no futuro de Neymar e Mbappé: novidades em breve, diz Leonardo

Os contratos das duas grandes estrelas do time francês vão até junho de 2022. Até agora, nenhuma renovação foi anunciada

Após a grande exibição de Neymar e Kylian Mbappé na vitória por 3 a 2 contra o Bayern de Munique, o diretor esportivo do PSG Leonardo foi perguntado sobre o futuro dos dois craques. Ambos estão em processo de renovação contratual com o clube parisiense, mas nenhum progresso foi anunciado oficialmente ainda.

"Estaremos felizes em trazer novidades sobre os contratos em breve", disse Leonardo ao ser perguntado pela Sky Sports Italia sobre o assunto. Veremos como as coisas andam. Teremos algo de mais concreto logo, mas agora temos que nos concentrar na Liga dos Campeões já que estamos entrando na fase final".

Tanto Neymar quanto Mbappé tem contratos com o PSG até junho de 2022. Ou seja, se não renovar o vínculo dos atacantes em breve, os dois podem ficar livres para assinar de graça com quaisquer outros clubes no próximo mês de janeiro.

Quanto ao brasileiro, as negociações parecem estar encaminhadas. Ainda em fevereiro, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports Brasil, informou que jogador e clube estavam próximos de acertar a renovação contratual.

O caso de Mbappé parece um pouco mais complexo. Após a última Data Fifa, o atacante reclamou das constantes críticas que recebe da mídia francesa e afirmou que esse desgaste pode pesar na hora de tomar uma decisão sobre o futuro. O jogador de 22 anos interessa a outros gigantes clubes da Europa, em especial o Real Madrid.

Leonardo ainda foi perguntado sobre a possível chegada de Gianluigi Donnarumma ao PSG, mas se a responder o questionamento.

"Donnarumma? Isso é uma transmissão da Liga dos Campeões, não sobre o mercado de transferências".