Montpellier x Olympique de Marselha ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), pela 17ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Montpellier recebe o Olympique de Marselha na tarde desta segunda-feira (2), às 15h (de Brasília), no Stade de la Mosson, pela 17ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 12º lugar com 17 pontos, o Montpellier quer emplacar a segunda vitória consecutiva após o retorno do francês. Khazri é a única ausência do time mandante.

Do outro lado, o Olympique de Marselha goleou na rodada passada e agora busca o triunfo longe de casa para se manter dentro do G-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável Montpellier: Omlin; Sacko, Esteve, Jullien, Maouassa; Ferri, Leroy; Nordin, Savanier, Mavididi; Wahi.

Escalação do provável Olympique de Marselha: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Gueye, Rongier, Tavares; Under, Payet; Sanchez.

Desfalques

Montpellier

Wahbi Khazri está lesionado.

Olympique de Marselha

Amine Harit e Matteo Guendouzi estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Stade de la Mosson, Montpellier - FRA