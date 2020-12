Moisés Caicedo: a jovem esperança do Equador e Del Valle

Destaque da equipe equatoriana com apenas 19 anos e utilizado como titular na seleção, o meio-campista vai brilhando na Libertadores

Não importa o que aconteça nos próximos anos da carreira do jovem Moisés Caicedo, ele já alcançou um recorde 'inquebrável'.

Em 13 de outubro, o meio-campista prodígio do subiu mais alto que a zaga do no 15º minuto do duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022.

No processo, se tornou o jogador mais jovem a marcar pela Tricolor - e o primeiro nascido no século XXI a balançar as redes no torneio da CONMEBOL.

Depois, distribuiu três assistências nos dois jogos de novembro, se estabelecendo como uma parte indispensável da equipe equatoriana, desesperada para recuperar seu lugar na após ficar de fora da última edição.

Tendo quase duas temporadas completas como titular pelo mesmo tendo apenas 19 anos, Caicedo parece estar destinado ao estrelado, sendo uma das principais esperanças do Equador de voltar a montar bons elencos após sua participação decepcionante na Copa do Mundo do Brasil.

Nativo de Santo Domingo, cidade localizada a apenas 100 quilômetros de Quito, Caicedo cresceu junto de seus nove irmãos em uma das áreas mais humildes do município.

"Era muito calmo, na verdade," explicou para o site oficial da em outubro. "Mas também muito perigoso, pois tinham gangues. Nós vivíamos lá porque não tinhamos dinheiro para ir morar em outro lugar."

Crescendo, 'Moi' idolisava Antonio , ídolo do Equador, famoso por jogar no Manchester United - "Era um lutador incansável, como sou hoje." - e treinava nas ruas de Santo Domingo.

"Eu jogava futebol com crianças mais velhas. Jogava com os amigos dos meus irmãos, que me faziam chorar, me chutavam muito forte, não aliviam em nada." relembra, rindo.

Não demorou muito até que seu talento fosse notado, porém, e com 13 anos, Caicedo recebeu uma oportunidade de jogar na base do Independiente del Valle.

Em 2019, quando o jovem estava com 17 anos, o treinador espanhol da equipe, Miguel Ángel Ramírez - que havia treinado Caicedo na base -, o promoveu ao time profissional, e o garoto fez parte do elenco que levantou a , batendo o na final para conquistar a primeira taça continental da história do clube.

Foi em 2020, entretanto, que Caicedo começou a impressionar de verdade.

O ano começou com um papel fundamental na campanha vencedora do Del Valle na , com o meio-campista aparecendo no último minuto para empatar a partida diante do , nas semifinais da competição, e avançar de fase.

Sua estreia na Libertadores "principal" não demorou a acontecer: em sua segunda aparição, saindo do banco, Caicedo precisou de apenas oito minutos para acertar um belo chute de longa distância, jogando contra o , e marcar seu primeiro gol na competição.

⚽️🎯 ¡Los mejores goles de afuera del área de la #Libertadores 2020!



Melhor ainda foi sua performance após a paralisação do futebol, em setembro, quando fez grande partida e marcou o primeiro gol da equipe colombiana em vitória esmagadora sobre o Flamengo, na goleada por 5 a 0.

Classificado para as oitavas de final da Libertadores e titular na seleção equatoriana, o jovem ainda não consegue acreditar em sua ascensão meteórica, se tornando a esperança de uma geração.

"Vou te falar a verdade: eu já sonhei com isso, ser um jogador profissional, jogar no Independiente del Valle," admitiu Caicedo no site da Libertadores. "Mas eu nunca imaginei ser titular da seleção com 18 anos."

Seu treinador, porém, não está surpreso.

"Moisés entendo o jogo, tem uma compreensão tática excelente desde que subiu aos profissionais," contou Ramírez, o criador de um time jovem, dinâmico e criativo no Del Valle, ao Marca.

"Ele conduz muito bem a bola e tem técnica, o que ajuda na construção."

Paul Pogba e N'Golo Kanté são os dois "modelos" atuais de Caicedo dentro de campo - "Kanté é um jogador que sempre joga pelo time... Pogba tem um estilo de jogo que eu gosto muito" - e ele combina aspectos dos dois ídolos em sua intensidade para marcar e capacidade de criação com a bola.

Seu futuro, porém, pode estar mais adiantado: o Del Valle vem tendo ainda mais sucesso jogando com Caicedo mais à frente, como um meia-lateral, onde ele pode utilizar sua velocidade e técnica com mais facilidade para desequilibrar.

E enquanto a finalização não é um de seus pontos fortes, é algo que vem evoluindo: 'Moi' tem um repertório que vai de tiros fortes à longa distância até uma boa capacidade de cabeceio, dada a sua altura e impulsão.

Sobre o futuro, Caicedo vê a possibilidade de suceder Valencia com bons olhos.

"Meu sonho é jogar pelo " contou ao Mundo Deportivo em maio. "Eu gosto do futebol inglês, é um jogo de transições muito rápidas."

O tempo vai decidir se o jovem irá direto à Europa nas próximas janelas de transferência ou permanecerá na América do Sul, seja no Del Valle, ou, como aconteceu com seu ex-companheiro de time, Alan Franco (atualmente no Atlético-MG), em um time brasileiro - o , por exemplo, sondou o time equatoriano em relação ao meio-campista.

O que está claro é que seu potencial parece infinito, e que se Caicedo continuar a brilhar pela Libertadores, enquanto o Del Valle busca repetir sua campanha histórica de 2016, quando alcançou a final, ele terá muitas opções quando chegar a hora de deixar a equipe de Quito.