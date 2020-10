Palmeiras e Miguel Ángel Ramírez: tudo sobre a negociação com o técnico do Del Valle

Preferido da diretoria para assumir a vaga de Luxemburgo, o treinador negocia com o Verdão; veja os detalhes da sondagem do clube paulista

O já tem um favorito para substituir Vanderlei Luxemburgo como treinador: trata-se do espanhol Miguel Ángel Ramírez, atualmente campeão da pelo , do .

O técnico - também especulado no após a saída de Jorge Jesus e "queridinho" da mercado da América do Sul - negocia com o clube paulista. Sonho de consumo de parte da torcida, empolgada com seus bons resultados recentes (como a vitória por 5 a 0 sobre o Rubro-Negro, na Libertadores), Ramírez tem uma multa rescisória de R$ 1 milhão no Equador.

Confira as últimas notícias da negociação entre o Palmeiras e o treinador!

COMO ESTÁ A NEGOCIAÇÃO ENTRE PALMEIRAS E MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ?

Considerado como "nome ideal" para assumir o Palmeiras, Miguel Ángel Ramírez, questionado sobre a sondagem em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), desconversou sobre o assunto.

O espanhol recusou-se a responder a pergunta sobre a possível negociação, afirmando ter contrato com o Independiente del Valle até dezembro de 2021.

Mesmo que o treinador não fale sobre, a negociação entre as duas partes existe. Segundo informações de Danilo Lavieri, colunista do UOL Esporte, Ángel Ramírez já teve uma de suas exigências atendidas pelo Palmeiras: o espanhol pediu para que o clube retirasse a empresa OTB das conversas para tratar somente com o diretor de futebol, Anderson Barros.

Mais artigos abaixo

Ainda segundo Lavieri, clube e técnico conversam sobre um possível projeto esportivo para o futuro, mas não começaram a falar em salários. Outras exigências do comandante seriam levar a sua comissão técnica para e algumas metodologias de trabalho específicas.

Segundo o GE, entretanto, o Independiente del Valle ainda não foi informado de uma negociação em andamento.