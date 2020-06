Quem é Alan Franco, nova contratação do Atlético Mineiro para 2020?

O meio-campista foi um dos destaques do Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana em 2019

Atual campeão da , o anunciou, através de suas redes sociais, a transferência do meio-campista Alan Franco para o Atlético Mineiro. O equatoriano, um pedido do técnico Jorge Sampaoli, assinou vínculo de quatro anos com o .

O Independiente del Valle, que ao longo dos últimos anos se notabilizou por revelar bons nomes para o futebol, mantém 35% dos direitos esportivos do atleta de apenas 21 anos. Ainda através de suas redes sociais, a despedida já teve toques de saudade, com imagens de gols marcados pelo jogador.

Alan Franco firma por 4 años con @Atletico y realizará los chequeos médicos respectivos. #IDV mantiene el 35% de los derechos deportivos pic.twitter.com/kst4LwzKLS — Independiente del Valle (Desde 🏡) (@IDV_EC) June 3, 2020

Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo, es parte del proceso. Suerte Alan en este nuevo reto! Me lo cuidan @Atletico pic.twitter.com/SQs3et1p7R — Independiente del Valle (Desde 🏡) (@IDV_EC) June 3, 2020

Versatilidade de posições

Alan foi criado e revelado pelo Independiente del Vale, onde estreou como profissional em 2016, quando ainda tinha 17 anos de idade. Uma de suas características que chamou a atenção do técnico Jorge Sampaoli é a capacidade de atuar tanto mais avançado quanto mais recuado no meio-campo.

Mais times

Vestindo a camisa do Independiente del Vale, Alan Franco disputou 72 jogos e marcou cinco gols. O jogador também já figura nas listas da seleção equatoriana, onde acumula cinco partidas e um gol marcado.

Sucesso pelo Independiente del Valle

Apesar de ter estreado cedo, foi apenas em 2018 que Alan Franco virou um jogador regular na equipe equatoriana.

Mas, até o momento, foi 2019 o seu grande ano no futebol. O seu e o do Independiente del Vale, que fez história ao conquistar a Copa Sul-Americana.

Mais artigos abaixo

Naquela campanha, Alan Franco fez dois gols (contra a , do , e Caracas, da ) e, ao lado do defensor Luis Segovia, foi o jogador que mais entrou em campo pela equipe campeã: foi titular em todos os 11 jogos daquela vitoriosa campanha.

Ainda jovem, o jogador chega ao Galo com a esperança de viver o seu auge como esportista. A torcida atleticana, evidentemente, também já torce por isso.