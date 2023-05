Mirassol x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Vitória se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), no estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 19h (de Brasília), pela a sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em sétimo lugar com 10 pontos, o Mirassol vem de vitória no jogo anterior e busca um novo triunfo para continuar próximo do G-4.

Já o Vitória segue na liderança, com 15 pontos, mas perdeu a invencibilidade na competição na rodada passada, com derrota em casa. Léo Gamalho e Giovanni Augusto são baixas no time de Léo Condé.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Leandro Vilela, Cristian Renato, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho e Negueba. Técnico: Mozart.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Matheuzinho e Osvaldo; Welder e José Hugo. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Vitória

John, Dionísio, Léo Gamalho e Giovanni Augusto seguem no departamento médico.

Quando é?