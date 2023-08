Mirassol x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio José Maria de Campos Maia; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, o Mirassol volta a campo pressionado. No momento, aparece em nono lugar, com 36 pontos e um aproveitamento de 50% na Série B. Já o Juventude, na sexta posição, com 40 pontos, está a dois do Vila Nova, equipe que fecha o G-4.

Mais artigos abaixo

"Nós temos que entrar no G-4 na 38ª rodada, não temos pressa para ingressar. Estamos nos preparando para esse momento. Claro que, assim como o torcedor, nós gostaríamos e fizemos por onde estar no G-4 já por mérito dessa equipe, que venceu várias partidas e buscou resultados que nem mesmo o torcedor acreditava. O recado que eu dou para o torcedor é que continue acreditando e apoiando, temos mais 14 rodadas", afirmou o técnico Thiago Carpini.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em cinco jogos disputados, foram duas vitórias para cada lado, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Mirassol venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Yuri; Chico Kim, Guilherme Biro, Danielzinho e Zé Roberto; Gabriel e Negueba. Técnico: Mozart.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Luiz Gustavo (Zé Marcos) e Kelvyn; Jadson, Jean Irmer e Alan Ruschel; Vini Paulista, Nenê e Tite; Erick Farias. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Mirassol

Raniê, machucado, está fora.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?