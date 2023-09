Mirassol x CRB: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Mirassol recebe o CRB na noite desta quinta-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela 30 rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer a Ponte Preta por 3 a 0, o Mirassol volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. No momento, a equipe aparece em décimo lugar, com 43 pontos conquistados. Até aqui, foram 12 vitórias, sete empates e 10 derrotas.

"Agora temos duas finais em casa. A primeira contra o CRB, na quinta-feira, e é fundamental que o torcedor venha e nos apoie. Em um número importante, que venha nos apoiar e recolocar nos caminhos da vitória em casa. A presença deles é fundamental, pois vamos enfrentar um adversário muito duro, que está em um bom momento e que é um concorrente direto às nossas pretensões", afirmou o técnico Mozart.

Do outro lado, o CRB, em nono lugar, com 45 pontos, busca reduzir a diferença de cinco pontos para o Juventude, equipe que fecha o G-4. Ramon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Guarani por 1 a 0, retorna.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

CRB: Diogo Silva; Hereda, Ramon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

CRB

Saimon, suspenso, está fora.

Quando é?