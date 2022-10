Milan x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Partida acontece neste sábado (8), pela nona rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Juventus prometem fazer clássico eletrizante neste sábado (1), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela nona rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV aberta, e no Star+, streaming.

Os Rossoneri, na quinta posição do campeonato com 17 pontos, contam com a força de sua casa para vencer o clássico e seguir próximo aos líderes. O Milan tem uma série de jogadores no departamento médico, entre eles, Ibrahimovic.

Já a Juventus está em sétimo lugar, com 13 pontos somados. A Velha Senhora quer dar sequência à sua recuperação, após um mau início na Serie A. De Sciglio, Pogba e Chiesa são desfalques por lesão.

Escalações:

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Milik.

Desfalques

Milan

Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi, Junior Messias, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Simon Kjaer e Davide Calabria estão todos no departamento médico.

Juventus

Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Federico Chiesa, machucados, desfalcam a Velha Senhora.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA