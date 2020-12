Miguel Azeez: o 'Busquets' do Arsenal que quer ser o melhor do mundo

O meia de 18 anos pode estrear no profissional dos Gunners nas próximas semanas, após impressionar nas categorias de base em Hale End

Miguel Azeez está acostumado a sonhar alto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jovem do - que deve estrear como profissional na diante do nesta quinta-feira - sempre foi um jogador com total confiança em suas habilidades.

Mais times

Essa confiança o fez se destacar em meio a outros garotos talentosos na base dos Gunners, em Hale End, e o vai levando aos profissionais dois meses após completar 18 anos.

"Eu adoraria ser o melhor jogador do mundo," contou, em uma entrevista concedida ao jornalista espanhol Guillem Balague. "Eu tenho os atributos necessários, a ética de trabalho, preciso continuar focado e trabalhando."

#AFCU18 |📽️ Mais um dos vários talentos que estão surgindo na nossa academia. Miguel Azeez, guardem esse nome. Volante técnico e habilidoso, de apenas 16 anos e que costuma marcar vários golaços de fora da área.pic.twitter.com/EuamixGDCm — Gunners Brazil (@gunners_brazil) August 18, 2019

"Eu nunca duvido de mim, pois se você tem dúvidas, nunca vai alcançar seu potencial. Meu pai e minha mãe sempre me falaram que você precisa acreditar em você e continuar trabalhando para viver seu sonhos, pois nada é impossível."

Não a toa, Azeez sempre foi visto pelo Arsenal como um jovem com potencial para se tornar uma estrela.

Chegou pela primeira vez no clube com cinco anos, rejeitando propostas de e para treinar no seu time do coração, antes de começar a impressionar em Hale End.

Pulou etapas às vezes, jogando com garotos mais velhos, assim como fez Bukayo Saka durante sua ascensão rápida em direção aos profissionais.

Obviamente, Saka está à frente de Azeez na preferência do treinador Mikel Arteta, mas o jovem - que já faz parte da seleção inglesa sub-18 - está focado em ser o próximo talento formado na base a ganhar espaço no time profissional

Treinando com o elenco principal já a algum tempo, viajou para Noruega na última semana, onde completou o banco de reservas na vitória por 3 a 0 dos Gunners sobre o Molde, classificando a equipe inglesa para a fase de mata-mata da Liga Europa.

Sem a pressão da luta para se classificar, Azeez tem grandes chances de estrear nos profissionais - seja contra o Rapid Vienna, nesta quinta-feira, ou diante do Dundalk, na última rodada.

Mesmo se receber oportunidades com Mikel Arteta, não será motivo de comemoração: o jovem sempre está focando no futuro.

"Eu nunca estou satisfeito com o que faço," conta. "Sempre foco no futuro, no próximo passo."

"Eu sempre sou o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. Faço todos os treinos extras que consigo para ser o melhor jogador possível. É assim que você tem que pensar se quiser ser o melhor."

Azeez se tornou um jogador fundamental no sub-23 nesta temporada, mesmo tendo assinado seu primeiro contrato profissional em setembro deste ano.

Inicialmente, se desenvolveu como um meio-campista área a área, mas vem sendo mais aproveitado como primeiro volante.

Foi o diretor da base do Arsenal, Per Mertesacker, que observou o potencial de Azeez para brilhar como um camisa 6, e o meio-campista aproveitou a oportunidade desde então.

Fanático por futebol, assiste jogos para tentar aprender com os melhores. Admite se inspirar na lenda do Arsenal, Patrick Vieira, mas tem um outro ídolo como modelo.

"Sergio Busquets," conta o jovem dos Gunners. "Eu acho que ele vem sendo o melhor primeiro volante do mundo por muito tempo. Ele sempre está bem posicionado, joga com a cabeça erguida. Tento sempre seguir seus passos."

“Existem jogadores que só correm, não conseguem ver o que está acontecendo em campo. Eu tento jogar com compostura."

Se Azeez estrear nas próximas semanas, muitos na e na vão ficar de olho em seu progresso.

Ainda que o jovem jogue pela na base, na categoria sub-18, também pode atuar pela Espanha (pela família de sua mãe) e pela Nigéria (pela família de seu pai).

Os dois países já o contataram para informar que gostariam de tê-lo no futuro, e o garoto ainda não tomou uma decisão.

Por enquanto, porém, seu foco estará exclusivamente no Arsenal, continuando uma jornada que começou a 13 anos atrás e o levou ao time profissional dos Gunners.