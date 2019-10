Bukayo Saka: O jovem ponta do Arsenal que está a caminho de se tornar uma estrela

O garoto de 18 anos já é peça chave do elenco de Unai Emery nesta temporada depois de uma série de boas atuações no Emirates Stadium

Momento após o apito final em , Bukayo Saka tinha voltado correndo para o vestiário da Commerzbank-Arena encontrar seu celular. O jovem tinha acabado de marcar o seu primeiro gol pelo além de ter participado da jogada em outros dois para ajudar os Gunners numa vitória confortável de 3 a 0 na . Saka foi o homem do jogo naquela partida.

Jornalistas esperavam fora do vestiário para falar com o ponta, enquanto membros da comissão técnica tentavam o levar para começar os trabalhos de recondicionamento físico, já que o Arsenal iria voltar cedo para Londres.

O tempo era escasso, mas Saka sabia que teria que ligar para um certo alguém.

“Eu falei com meu pai pelo FaceTime,” disse o jovem. “Eu não podia falar porque os técnicos queriam que eu fosse para o banho de gelo, então nós só fizemos um 'joinha' um para o outro e eu vi ele sorrindo. Fiquei orgulhoso."

Os pais de Saka foram fundamentais na rápida ascensão do jovem no Arsenal.

O ponta, que acabou de fazer o 18º aniversário, sofre com as expectativas sobre ele no norte de Londres desde o momento que entrou pela porta, com apenas sete anos, quando Saka foi descoberto jogando pelo amador Greenford . Mesmo naquela idade, já existiam vários clubes querendo contratar o jovem. No entanto, Saka sabia que só uma opção fazia sentido para ele.

"Eu tinha convites dos Spurs, do , e do , mas a única opção era o Arsenal," disse Saka. "Eu gostava do jeito que o Arsenal atuava, então a escolha foi fácil para mim."

Com tanto interesse em tão pouco tempo, seria muito fácil para o jovem atacante se perder no caminho. Mas, com seus pais fazendo tudo que conseguiam para criar o garoto de uma maneira simples e com o Arsenal o blindando dos holofotes, Saka nunca perdeu o foco.

Saka conseguiu notas máximas em várias matérias nos GCSEs, exames acadêmicos ingleses, e conseguiu isso enquanto jogava contra categorias mais velhas na base do Arsenal em Hale End.

"Ele é muito, muito brilhante," disse o diretor da base Per Mertesacker. "Um talento interessante, mas ainda muito jovem, nós não queremos colocar tanta pressão no garoto, tão cedo. Emery gosta dele, mas ele muito a evoluir antes de se tornar um jogador pronto para os profissionais."

A motivação de Saka em ter sucesso sempre o destacou no Arsenal. Ele possui um foco que poucos conseguem replicar.

Freddie Ljungberg descobriu esse foco três anos atrás, quando ele era o técnico do sub-15 do clube. Agora, quando o sueco retornou a equipe para treinar os sub-23, depois de um ano no , ele imediatamente integrou o garoto no grupo.

"Bukayo é um talento incrível," disse um entusiasmado Ljungberg. "Ele trabalha muito e cada vez mais melhorar mais. É impressionante ver como ele já evoluiu e melhorou sua tomada de decisão."

Rapidamente se tornando uma peça fundamental do grupo de Ljungberg nos sub-23, Saka começou a despertar a atenção de Unai Emery - que colocou o garoto pra jogar como titular pela primeira vez em Novembro de 2018, na Liga Europa, contra o FC Vorskla

Menos de um ano depois, Saka já é figurinha tarimbada nos jogos do Arsenal, chegando até a ser titular nas três últimas partidas do clube na Premier League.

"Bukayo está trabalhando e se desenvolvendo," disse Emery. "Ele é muito maduro e sua ética de trabalho é boa. Ele está nos ajudando agora, sendo importante. Vamos trabalhá-lo, ser calmos e ter paciência, mas se ele merecer minutos entre os profissional, isso é fantástico para todos."

O progresso de Saka evidencia o bom trabalho sendo feito em Hale End, na base do clube, mas não existiria sem a ética e vontade de evoluir do jovem atacante. E ao descobrirmos qual é a inspiração do inglês, é fácil ver de onde ele tirou esse foco.

"Cristiano Ronaldo," disse Saka. "Eu amo sua mentalidade. Ele sempre quer ser o melhor e trabalha pesado para isso, dentro e fora do campo, tentando se tornar o melhor. Eu olho pra ele e tento ser assim. Ele está sempre focado, sempre trabalhando. É isso que eu tento fazer."

As primeiras impressões são de que Saka está se inspirando nas coisas e pessoas certas. Se tudo correr bem, o Arsenal pode ter um garoto de ouro nas mãos.