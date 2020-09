Messi vai ser o melhor em qualquer liga e pode brilhar na Premier League, diz Pochettino

Para ex-treinador do Tottenham, Lionel Messi pode ser o melhor jogando no Barcelona, no Manchester City ou em qualquer outro lugar

É praticamente impossível questionar Lionel Messi sobre sua genialidade como jogador. Porém, talvez o único argumento usado pelos críticos seja o fato de o craque nunca ter jogado em outra grande liga da Europa, como a Premier League. Porém, com sua possível saída do Barcelona, isso é algo que finalmente pode acontecer. E para Mauricio Pochettino, ex-treinador do , Messi será o melhor em qualquer lugar que estiver.

Após uma temporada terrível do , tanto dentro quanto fora de campo, o seis vezes melhor do mundo avisou o clube culé sobre seu desejo de sair. O jogador tenta se valer de uma cláusula em seu contrato para sair de graça, enquanto o Barça segue firme quanto aos 700 milhões de euros previstos como valor de sua multa rescisória.

Enquanto Messi e seu pai, que também é seu empresário, negociam sua saída com o clube, diversos clubes acompanham de perto a situação.

O grande favorito para levar o extraterrestre do futebol, caso ele realmente deixe a Catalunha, é o Manchester City, de Pep Guardiola.

E por mais que os críticos do craque argentino se apegue ao fato de ele nunca ter jogado fora do Barcelona, Mauricio Pochettino acredita que Messi seria um sucesso na Premier League, ou em qualquer outro lugar que jogar.

“Tudo pode acontecer. Messi vai jogar onde quiser, na ou na Premier League. Ele está pronto para ser o melhor em qualquer liga", destacou o treinador argentino ao Olé.

Com ou sem Messi, o Barcelona passará por um processo de reconstrução. E o escolhido para comandar as mudanças foi Ronald Koeman.

Pochettino, que está sem clube desde que deixou o Tottenham, também foi especulado para assumir o comando técnico do Barça, porém, sua forte relação com o - onde foi jogador e treinador durante muitos anos - e algumas declarações no passado não ajudaram.

"Acho que as declarações deixaram os torcedores relutantes em me aceitar, mas em nenhum momento recebi uma oferta para dirigir o Barça”, comentou.

“Enganei-me na forma como disse que no futuro seria impossível gerir o Barcelona. Exagerei ao não deixar dúvidas. É claro que todos os que me conhecem e sabem do meu passado. Há coisas que não se podem juntar", concluiu.