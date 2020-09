Messi na Premier League? Adversários já sonham (e temem) possível reforço do City

O argentino tem o time inglês como opção para seu futuro e rivais estão na expectativa

Ainda sem um acerto com o para definir sua possível saída do clube, Lionel Messi segue como o futuro em aberto, mas o Manchester City parece ganhar fôlego na corrida pelo craque. E, antes mesmo de especulações mais concretas, jogadores e treinadores da Premier League já reagem a possível chegada de Messi no Inglês.

Cada vez mais próximo de dar adeus ao Camp Nou, Messi ainda não tem seu futuro definido, mas as especulações seguem a todo vapor. Grandes times da Europa estão na corrida para poder contar com o futebol do argentino já nesta temporada, mas o parece levar uma vantagem.

A adaptação de Messi tanto no país como no futebol inglês é fortemente discutida há bastante tempo, mas ainda assim, possível adversários do craque na Premier League estão ansiosos com o sonho de ter o argentino nos gramados da .

Mason Greenwood, jovem estrela do Manchester City e da seleção inglesa, disse ser um sonho estar no mesmo campo que Messi. "Obviamente, seria incrível enfrentá-lo. Todos os jovens jogadores sabem sobre Messi. Ter alguém tão importante vindo para a Premier League seria uma grande coisa", disse em entrevista coletiva.

Os treinadores também apoiam a ida de Messi para o futebol inglês, mesmo que não seja para os seus times. Mikel Arteta, comandante do e torcedor do Barcelona na infância, apesar de torcer pela permanência do argentino no clube espanhol, aponta que tê-lo na Premier League seria um ganho para o campeonato, que se tornaria mais competitivo e atrativo.

Já o grande campeão do Campeonato Inglês 2019/20 Jürgen Klopp descartou a contratação de Messi pelo Liverpool, mas apoiou a ida do craque à Inglaterra: "Seria algo fantástico para a Premier League, 100%, ter o melhor do mundo na Inglaterra". E o treinador ainda brincou: "Se Messi fosse para o City, seria algo excelente para eles, e ficaria muito mais difícil de os bater, é claro".

O capitão do Reds, por outro lado, disse à ESPN que prefere que Messi não vá para a Inglaterra e siga no Barcelona, e ele tem seus motivos para isso. O lateral acredita que, se o camisa 10 jogar a Premier League, vai bater o recorde de gols: "sem dúvidas".

Nada disso, por enquanto, é certo. Até então, Messi segue sendo atleta do Barcelona, apesar de já ter comunicado ao clube que deseja sair e de não ter comparecido a nenhum dos treinos marcados neste início de temporada. A ideia do argentino é sair de graça, mas o Barça nega a possibilidade.