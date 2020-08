Barcelona e Suárez: fim de parceria deve sair caro ao clube catalão

Ronald Koeman, novo treinador da equipe, pretende fazer reformulações no elenco culé, começando por Luis Suárez

Após uma temporada extremamente decepcionante, o trabalho de Ronald Koeman à frente do Barcelona deve começar com muitas mudanças no elenco catalão. E um dos principais jogadores que deve deixar a equipe é Luis Suárez. O novo treinador já admitiu que não conta com o uruguaio para a próxima temporada, mas isso é algo que pode sair caro para o clube culé.

Messi e Suárez formaram uma das melhores duplas de ataque do futebol mundial nos últimos anos. Mas Koeman já havia criticado a média de idade do elenco do Barça e deve realizar mudanças na equipe. Alguns medalhões devem deixar a Catalunha, e o centroavante é um deles.

Conforme apurado pela Goal, já existem diversos clubes interessados em contar com o uruguaio caso ele fique livre no mercado. Mas se ele vai sair, é preciso saber como isso será feito.

O contrato de Luis Suárez com o é válido até o fim da temporada 2020/21, com opção de prorrogação por mais um ano, desde que atue em 60% das partidas. Portanto, o camisa 9 ainda tem um contrato em vigor e, para que ele deixe a equipe, ambas as partes devem chegar a um acordo. E para isso, a diretoria culé deve se mexer.

Suárez tem um dos maiores salários do caro e estrelado elenco culé. Desde a última renovação contratual, o centroavante tem vencimentos de 14 milhões de euros anuais (cerca de R$ 92 milhões na cotação atual).

Assim, se o clube quiser que ele saia ainda tendo contrato em vigor, terá de fazer uma boa compensação financeira para romper o vínculo de forma unilateral.

Fontes seguras confirmaram à Goal que ele não deseja se tornar um problemas ao Barcelona, clube onde atingiu enorme prestígio, conquistou títulos e um linda história nos últimos anos.

A partir disso, ele espera que o clube pague a ele o ano de contrato que lhe resta para que ele possa deixar a equipe e escolher um novo destino.

No Barcelona desde 2014/15, Suárez conquistou uma Liga dos Campeões, um , quatro títulos de LaLiga, quatro Copas del Rey e duas Supercopas da , além de ter marcado 198 gols em 283 aparições com a camisa blaugrana.