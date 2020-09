Pai de Messi se reúne com Barcelona e admite que argentino pode ficar no clube

Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, não chegaram a um acordo no primeiro encontro para tratar do futuro do craque argentino

A esperada primeira reunião entre Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu aconteceu nesta quinta-feira, 3 de setembro, e terminou sem acordo. Nenhuma das partes cedeu: a família de Leo Messi quer um acordo para que o craque deixe o Camp Nou, enquanto que a diretoria blaugrana insiste na permanência do jogador e até em uma extensão do contrato.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O futuro do camisa 10 ainda é uma incógnita. Mesmo com o pedido formal do craque de sair do Barça, seu pai admitiu que há chances de Messi permanecer no clube. Após a reunião, Jorge falou rapidamente com o Mediaset, afirmando que foi uma boa reunião. Perguntado se o filho poderia cumprir o contrato até 2021, ele se limitou a dizer "sim".

Mais times

Além de Jorge Messi, também estavam presentes Rodrigo, irmão do jogador e agente de jogadores, e Jorge Pecourt, advogado. Pelo lado do , Bartomeu estava acompanhado pelo diretor do clube Javier Bordas.

Com duração de quase duas horas, a reunião teve um ambiente de cordialidade, como noticiaram fontes ligadas ao clube catalão. Não há uma previsão para uma segunda reunião entre as partes aconteça. E, pelo menos até um segundo encontro, Messi deve seguir sem se apresentar aos treinos do Barcelona.

Messi quer deixar o clube de graça, ativando uma cláusula em seu contrato que o permite fazer isso. Porém, o Barça entende que tal cláusula expirou ainda em junho e não tem mais validade. Assim, o camisa 10 só poderia deixar o Camp Nou mediante ao pagamento da multa de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões).