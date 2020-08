Cláusula de 700 milhões de Messi no Barcelona existe ou não?

Argentino alega que está livre para deixar o Camp Nou, mas clube e La Liga dizem que há multa

A saída de Lionel Messi do já virou novela e pode virar até uma batalha judicial por um motivo: afinal, o argentino será obrigado a pagar 700 milhões de euros (quase R$ 4,5 bilhões na cotação atual) para deixar o Camp Nou antes do fim do contrato, em junho de 2021?

O clube catalão diz que sim e pelo visto vai fazer jogo duro. O Barça até admite que havia uma cláusula no contrato atual do camisa 10, firmado em 2017, que o permitia sair livre ao fim da temporada 2019/2020. Mas o craque deveria ter ativado esta cláusula até 10 de junho.

Messi, como se sabe, só fez isso na última terça-feira (25), mas por entender que a temporada só acabou efetivamente dois dias antes, com os adiamentos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Ao não se reapresentar ao clube neste domingo (30), como previsto, ele reforçou o entendimento de que ativou a cláusula e que não é mais funcionário do Barça.



Em notícia que repercutiu em toda a imprensa espanhola na noite de sábado (29), a rádio espanhola Cadena Ser "deu razão" a Messi: "o astro argentino conta com uma cláusula em seu contrato pela qual evitaria o pagamento da quantia de 700 milhões de euros se a ruptura for antes da última temporada".

🚨📻⚽️ AMPLIACIÓN | La cláusula de 700 millones NO EXISTE en esta última temporadahttps://t.co/KwIepG8SWy — El Larguero (@ellarguero) August 29, 2020

E acrescenta: "em 2017, Messi firmou sua última renovação pela qual ampliava sua vinculação aos culés para três temporadas (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), mais uma opcional, 2020/2021. Se rompesse o contrato antes da temporada opcional estaria obrigado a pagar a cláusula de 700 milhões de euros. No entanto, ao romper o contrato na temporada opcional, esta obrigação desaparece. Desta forma, essa cláusula não existe neste momento, já que não é aplicável se o jogador romper seu contrato com efeitos a partir da finalização da temporada 2019/2020. A data de finalização da temporada é o principal entrave na negociação Messi-Barcelona e pela qual pode se abrir uma batalha judicial".



Após a emissora divulgar estas informações, fontes do Barcelona disseram ao jornal local Mundo Deportivo que "o contrato de Messi é vigente nas mesmas condições, também quanto à cláusula de rescisão" e que "não há nenhuma cláusula que altere o valor da cláusula de rescisão, que é de 700 milhões de euros".

Neste domingo, o clube catalão ganhou o respaldo de La Liga. A entidade que rege o futebol espanhol afirmou em comunicado que Messi ou quem quiser levá-lo do Camp Nou vai ter que pagar os 700 milhões.

"O contrato está atualmente em vigor e possui uma cláusula de rescisão aplicável caso Lionel Andrés Messi decida pela rescisão unilateral antecipada do contrato, efetuada nos termos do artigo 16 do Real Decreto 1006/1985, de 26 de junho , que regulamenta a relação especial de trabalho de atletas profissionais", pontua .

"Em conformidade com os regulamentos aplicáveis, e seguindo o procedimento correspondente nestes casos, La Liga não realizará o procedimento de visto prévio para o jogador ser retirado da federação se este não tiver pago previamente o valor da referida cláusula", conclui.

De um lado Messi e seus advogados e do outro Barcelona e La Liga. Decidido a mudar de ares, o argentino ainda deseja encerrar a bela história de quase 20 anos no Camp Nou de forma amigável, mas, ao menos por ora, tudo indica que ele vai ter trabalho para trocar de clube. Enquanto isso, , e outros estão atentos aos próximos capítulos desta novela.