Messi pode renovar e continuar no Barcelona. É só trocar a diretoria, diz Suárez

Atacante uruguaio disparou contra a diretoria do Barça e também falou sobre o "vínculo familiar" que tem com o craque argentino

Luis Suárez não esconde o descontentamento com a diretoria do , mesmo após sua saída para o Atlético de Madrid. O atacante atacou os diregentes blaugranas e defendeu Leo Messi, seu amigo pessoal, afirmando que o camisa 10 pode seguir na Catalunha com uma condição.

"Leo é consciente do que ele significa para o Barcelona. Ele deu ao clube coisas nunca imaginadas antes e tem que seguir como número um, como o melhor e feliz. Pode haver a possibilidade de Messi jogar em outro clube, mas se ele sentir confortável, feliz e se chegar outra diretoria ele vai querer continuar no clube", explicou Suárez à ESPN.

Uma nova diretoria pode assumir o clube em breve. Caso a moção de censura contra Josep Maria Bartomeu avance, até meados de novembro um novo corpo diretivo deve assumir o comando do clube blaugrana.

Terceiro maior artilheiro do clube catalão com 198 gols, o uruguaio confirmou como foi sua saída do Barcelona. "No momento em que falaram comigo, confirmei o que via na imprensa, o que falavam para vocês... ninguém havia me dito nada até a ligação do treinador".

"A sensação que fica é de mudar o chip, buscar a melhor solução para mim, que o clube chegue a um acordo com meus advogados. Eu não tinha certeza se ia para os treinos mas sou profissional e eu estava ciente do que aconteceu, que eles iam tentar me machucar e me fazer ver as coisas pra ficar bravo. Que me mandariam treinar em separado... Aí voltava pra casa triste, de cabeça baixa, não gosto de ficar separado, mas entendo a situação", desabafou o atacante.

Após a vitória da seleção uruguaia contra o , Suárez já havia falado sobre a saída do Barcelona, afirmando que "Messi achou que eles (diretoria) me chutaram para fora do clube, pela forma como aconteceu" e disse que ambos sofreram muito.

(Foto: Getty)

Mesmo em um clube rival do Barcelona, Suárez afirmou que a amizade com Messi é maior do que apenas compartilhar os vestiários. "Obviamente sinto falta do Leo, mas com a tecnologia estamos sempre conversando. Sabemos da amizade que temos".

"Compartilhamos muitas coisas, desde chegar todas as manhãs ao treinamento, aos companheiros. Nossos filhos vivem uma vida juntos e temos um grande vínculo familiar", completou.

Diante de todo este cenário, Suárez já anotou seus primeiros gols com a camisa do Atlético de Madrid. Enquanto isso, em Barcelona, Messi vai compartilhando o bom futebol com Philippe Coutinho e Ansu Fati, que também brilham neste começo de temporada pelo time catalão.