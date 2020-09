Coutinho ganha nova posição e novas parcerias por 'volta por cima' no Barcelona

De descartado a titular: confiante e atuando como meia, brasileiro dá assistência para gol de Ansu Fati

Philippe Coutinho começou sua segunda passagem pelo com o pé direito. No clube blaugrana desde 2018, para tentar conquistar a Liga dos Campeões, viu seus ex-companheiros de Anfield vencerem o torneio em 2019, batendo o próprio Barça na semifinal.

Não convenceu em seu primeiro ano com o time da Catalunha e foi emprestado ao , onde foi campeão europeu como um "12º jogador". Há algum tempo, o Barcelona está convencido da necessidade de vendê-lo mas não encontrou um comprador. Então, a opção foi manter Coutinho no elenco e dar uma chance para ele.

Como titular, ele fez a diferença contra o e a sua situação mudou radicalmente. Seu agente, Kia Joorabchian, tenta há meses levar o jogador para a Premier League, mas nem nem conseguem pagar o jogador. O era uma opção, mas a venda do clube melou e a possibilidade foi por água abaixo.

Sem ofertas, a forçada continuidade no Barcelona aconteceu. No entanto, ele mostrou que não quer perder esta nova e inesperada oportunidade.

Koeman utiliza Coutinho em sua posição

(Foto: Getty)

O brasileiro chegou ao Camp Nou com a expectativa de ser o sucessor de Andrés Iniesta, mas acabou ocupando a posição que era de Neymar, na ponta esquerda. Ronald Koeman não demorou muito para entender a função de meia seria a melhor para explorar as melhores virtudes do brasileiro.

Coutinho conseguiu dar uma assistência para Ansu Fati anotar o segundo gol do Barcelona na goleada por 4 a 0 contra o Villarreal e seus números na partida dão margem para pensar que ele poderá ser importante neste time.

Minutos 70 Roubos de bola 4 Precisão nos passes 91,5% Assistências 1 Chances de gol 2

Ao todo, foram 47 passes na partida e destes, 40 foram no feitos no campo do adversário e foi o jogador com mais precisão neste quesito, boa prova de que ele está recuperando a confiança perdida. Coutinho tamém venceu seis das oito divididas que se envolveu. Números que fizeram a diferença para o Barcelona.

Reajustes no ataque após a saída de Suárez

Pouco antes do jogo do Barcelona, Luis Suárez estreou pelo Atlético de Madrid com dois gols e uma assistência. A ausência do uruguaio e a mudança do modelo de jogo criam novas possibilidades no ataque e ontem foram Leo Messi, Antoine Griezmann e Fati que acompanharam Coutinho para brilhar contra o Villarreal.

E embora seja verdade que falta um centroavante e que o clube vai tentar trazê-lo como o próprio Koeman admitiu depois do jogo, também é verdade que Coutinho está em sua temporada da redenção, uma nova oportunidade para demonstrar porque o Barcelona fez dele o jogador mais caro de sua história.