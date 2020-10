O que é uma moção de censura? Entenda a medida que pode derrubar Bartomeu do Barcelona

Atual presidente do clube blaugrana pode deixar o posto em breve; a medida é legal e democrática

A moção de censura que está em andamento contra a junta diretiva liderada por Josep Maria Bartomeu já recolheu 20.687 assinaturas, apresentadas ainda em 17 de setembro, contra o atual presidente do .

Terminado o referido processo de validação de assinaturas, requisito imprescindível mesmo já tendo atingido o número mínino necessário (16.521), o clube terá um prazo de dez a vinte dias úteis para definir a data de um referendo contra o presidente e a direção do Barça.

A iniciativa conta com o apoio dos pré-candidatos Víctor Font, Jordi Farré e Lluís Fernández-Alá, além de oito grupos de políticos do clube: Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Cor Blaugrana, El Senyor Ramon, La Resistència del Palau, Manifest Blaugrana, Seguiment FCB e #Noiestwitterbarça. Todos eles se uniram contra Bartomeu e agora esperam que a validação das assinaturas permita prosseguir com o referendo.

O que é moção de censura?

Moção de censura é uma proposta apresentada pela oposição com o propósito de derrotar ou constranger o governo. Tem grande importância em governos parlamentaristas, já que é o Parlamento que elege o Presidente. A moção deve ser aprovada ou rejeitada por meio de votação.

O Barcelona não é um governo parlamentarista, mas sim um clube desportivo cujo presidente é eleito pelos sócios. Desta forma, a moção de censura é uma medida prevista no estatuto do clube para controle da gestão.

O que acontece após o recolhimento das assinaturas?

As assinaturas foram entregues ao clube no dia 17 de setembro. Em duas semanas, foram recolhidas 20.687 assinaturas e o clube agora abrirá um processo de validação das mesmas. Se ao menos 16.521 forem consideradas válidas, a moção de censura será aprovada e terá continuidade.

O que acontece se a moção de censura for aprovada?

Segundo o estatuto do Barcelona, em caso de aprovação, o clube terá dez dias úteis para formar a mesa da moção de censura, que será constituída por: os dois primeiros assinantes da moção, dois membros da atual direção do Barcça(indicados pela mesma) e um membro da Federação Catalã de Futebol, que será o presidente da comissão.

Quando pode ser a votação contra Bartomeu?

Diante de todos os prazos estabelecidos pelo estatuto do clube, a moção de censura poderá ser votada entre o fim de outubro e meados de novembro.

Se aprovada, Bartomeu será impugnado imediatamente, junto com outros 13 diretores. Em seguida, uma diretoria provisória assumiria o controle do clube com o objetivo de convocar eleições o mais rápido possível, a partir da primeira quinzena de dezembro de 2020.