Suárez no Atlético de Madrid: salário, tempo de contrato e os detalhes da negociação

O atacante de 33 anos parece muito próximo de trocar o Barcelona pela equipe comandada por Diego Simeone

Luis Suárez no Atlético de Madrid? O que era algo irreal até pouco tempo atrás parece muito próximo de se concretizar: segundo apuração da Goal, os empresários do atacante já estão praticamente acertados com o e o jogador deve ser liberado para ficar livre no mercado.

Como as negociações com a estão terminadas, após o time italiano anunciar a chegada de Álvaro Morata, tudo indica que o destino do uruguaio será um dos principais competidores do clube catalão na : o atleta deve chegar no para substituir Diego Costa, que não foi muito bem em 2019-20.

Suárez, que queria ficar, receberá um valor próximo à sua multa rescisória para deixar o Camp Nou. Assim, ficará livre no mercado para assinar um contrato de dois anos com o time comandado por Diego Simeone, onde receberá cerca de 9 milhões de euros - R$ 57 milhões nas cotações atuais - por temporada, além de alguns incentivos.

O uruguaio deve viajar para Madrid para realizar exames médicos nos próximos e até pode ser utilizado na estreia dos Colchoneros na , neste próximo domingo (27), às 11h (de Brasília), diante do Granada.

Ainda que o presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, tenha tido dúvidas em permitir que Suárez seja contratado por um de seus rivais locais, o mandatário desistiu de colocar empecilhos na negociação e o acordo deve ser anunciado nas próximas horas.

Messi e Suárez se encontrando no próximo Barcelona x Atlético de Madrid 😂 pic.twitter.com/HcoYIVVKc4 — Sala12 (@OficialSala12) September 21, 2020

A saída do atacante se encaixa em um novo projeto esportivo do Barcelona, com a chegada do treinador Ronald Koeman: o holandês pretende revitalizar o elenco do clube catalão, com as contratações de jogadores como Memphis Depay e Sergiño Dest, além de permitir saídas de veteranos como a do próprio uruguaio.

Assim, Luis Suárez será o segundo jogador do famoso "Trio MSN" (Messi, Suárez e Neymar) a deixar o clube catalão, após Neymar ser contratado pelo na maior negociação da história do futebol. Já o argentino pediu para sair, mas confirmou em entrevista exclusiva concedida à Goal que irá permanecer por mais uma temporada.