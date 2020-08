Crise no Barcelona: opositores apresentam moção contra Bartomeu

A iniciativa conta com o apoio de diversos grupos políticos catalães, incluindo pré-candidatos à presidência

Diversos grupos políticos do entraram com um pedido de moção contra o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu. Eles exigem a "demissão imediata de toda a diretoria por completo".

O pedido foi feito pois Bartomeu não deve pedir a renuncia do cargo. Mesmo com tantos problemas políticos e com a goleada por 8 a 2 na Liga dos Campeões, Bartomeu havia confirmado que seguiria no cargo até junho de 2021, quando o novo presidente assume.

Segundo a TV3, canal televisivo da Catalunha, o presidente até poderia pedir a renúncia caso Messi afirmasse publicamente que ficaria no Camp Nou se Bartomeu deixasse o clube.

O pedido de moção contra a atual direção blaugrana é movido por vários grupos de oposição: Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Cor Blaugrana, El Senyor Ramon, La Resistència del Palau, Manifest Blaugrana, Seguiment FCB e #Noiestwitterbarça.

Além de tais grupos, três pré-candidatos à presidência do clube participam do movimento. São eles: Victor Font, Jordi Farré e Lluís Fernández-Alá. Font, inclusive, declarou que se for eleito, não dará sequência ao trabalho de Ronald Koeman no comando técnico do time.

O grande desafio de tal moção é recolher 16 mil assinaturas entre os sócios do clube para que tal pedido seja aceito. É uma meta complicada, principalmente diante da situação do Covid-19.

"Vamos repassar ao clube uma bateria de propostas para tornar o processo o mais fácil e seguro para todos os associados. Estamos no meio de uma pandemia e alguns dos procedimentos usuais podem precisar de adaptação. Esperamos que o Barça forneça instalações", disse Marc Duch, um dos líderes do grupo de oposição Manifest Blaugrana.