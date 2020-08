Barcelona em versão 7 a 1? Os memes da goleada histórica do Bayern na Champions

Teve até internauta pedindo a contratação do alemão Phillip Haumm para treinar o Barcelona

Mais um ano, mais um vexame do na Liga dos Campeões. O time enfrentou o poderosíssimo de Munique nas quartas de final da competição e acabou sendo eliminado por 8 a 2 em uma goleada histórica - a maior sofrida pelo clube em toda a história da Champions.

É claro: as redes sociais não deixaram essa vergonha passar. Internautas já começaram a ironizar a derrota do Barça e sobrou até pra Dona Lúcia!

Outra razão pela qual a internet não perdoou a derrota do Barcelona foi o "fator Coutinho". Escanteado no clube catalão, o brasileiro foi emprestado ao Bayern para esta temporada e saiu do banco de reservas para marcar os dois últimos gols da goleada, além de ter dado uma assistência para Robert Lewandowski deixar o dele.

Confira alguns dos memes que correram pelas redes sociais após mais um vexame dos catalães!

"É impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado"?

pic.twitter.com/GAq1NF6Qfl — antes de dar merda fut (@antesdamerdafut) August 14, 2020

Em um áudio famoso, o então repórter Felippe Facincani, da Rádio Bandeirantes, atualmente comentaria da Fox Sports, deixou toda a sua indignação sobre a derrota de 4 a 1 sofrida pelo contra o Água Santa, em 2016. Assim, alguns internautas resolveram "adaptar" a indignação de Facincani... em catalão!

Foi jogo treino?

Oi pessoal. Tivemos jogo treino hoje contra o juniores. Me movimentei bem e fiz dois gols. Agora em casa assistindo um filme. Abraços — Philipe Coutinho (@Phil_Coutinho) September 3, 2011

Outros internautas também relembraram um tweet antigo de Philippe Coutinho, onde o jogador afirmava ter feito dois gols em jogo treino contra os juniores.

"Stonks"?

Pague mais de 100 milhões no Coutinho



Empreste ele pro Bayern



Enfrente o Bayern



Tome 2 gols do Coutinho pic.twitter.com/whb1l9VLYh — Lucasˢᶜᶦ🇦🇹 (@Lucasdeabreu_) August 14, 2020

Realmente, não parece ter sido um bom negócio para o Barcelona...

Pessoal não deve ter ficado contente...

Coutinho ainda é do Barcelona, foi apenas emprestado.



Jogadores do Barcelona pós os gols do Coutinho:pic.twitter.com/Nx4Zl2Y3to — Afinco 🇦🇹 (@afincoo) August 14, 2020

A vingança é um prato que se come frio, não é, Coutinho...

Desce mais uma, Lewa?

E o "Pai tá on" mesmo...Lewa e companhia deitaram no Barcelona.

O pior é que nem é meme...

Thomas Muller comparou o 7 x 1 de e com o 8 x 2 do Bayern contra o Barça! Concorda com ele? pic.twitter.com/RyyPskuh9o — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) August 14, 2020

Depois do jogo, Thomas Muller deixou claro: foi bem mais fácil que o 7 a 1.

"Més que un club..."?

E o tradicional lema do Barcelona foi adaptado: Messi quer um clube, e não um catado.

Messi já tem casa nova!

Messi tem 33 anos, já está na reta final da carreira.



O ideal seria partir para a , jogar uns 3 anos na e se aposentar.



Depois disso, dar uma boa envelhecida de mais ou menos 5 anos e finalmente acertar com o .



Planejamento. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 14, 2020

Cá pra nós: numa segunda a noite, em General Severiano, com narração de Jota Júnior, o Botafogo não teria levado oito gols do Bayern de Munique.

Conhece a história de Guernica, de Pablo Picasso?

Guernica, de Pablo Picasso, é uma das obras mais emblemáticas e tristes da História da pic.twitter.com/CLEdQnC4TR — História No Paint (@HistoriaNoPaint) August 14, 2020

Uma obra impressionante, que capta a gama de emoções dos seres humanos.

Palavras machucam, Vidal!

Início de um sonho // deu tudo errado...

Dona... Llúcia?

Barcelona já telefona para Parreira para saber se existem cópias em catalão da carta da Dona Lúcia. — Jamil Chade (@JamilChade) August 14, 2020

A diretoria do Barcelona é aquilo que dá certo na Catalunha!

Agora é pensar no futuro...

Com uma eliminação vergonhosa perante o Bayern o Barça já procura um novo técnico. São cotados no camp nou os técnicos:

🇸🇦 Al’Beel Brah-Ga

🇺🇸 Jair Adventure

🇩🇪 Phillip Haumm

🇦🇷 Hermano Menezes

🇯🇵 Kari Lee

🇪🇸 Señor Wal Del Mar

🇹🇷 Selç Ulhot

🇳🇱 Gi Van Ildo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Joseph Richard — Satyrzinho Satanpossum (@dregsofpluto) August 14, 2020

Com a saída de Quique Setién, o Barcelona já estuda vários nomes para assumir o cargo de treinador! Sempre que cair, trate de levantar.

Pois é, Lionel...não deu

Finalmente alguma coisa pra substituir o 7x1 pic.twitter.com/wlGK92mYIa — Kauã Bezerra (@KauaXvx) August 14, 2020

E lá vem eles de novo...é gol do Bayern!