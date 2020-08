Argentinos fazem carreata para pedir Messi no Newell's Old Boys

Com a possível saída de Messi do Barcelona, torcedores do Newell’s tentam vencer concorrência do City e convencer o camisa 10 a retornar ao clube

"Seu sonho, nosso desejo." Essa foi a frase mais vista nas ruas de Rosário nesta quinta-feira (27), enquanto os fãs do Newell's Old Boys tomavam a cidade para convencer Lionel Messi a retornar a seu clube de infância.

Messi passou pelas categorias de base do time argentino antes de se transferir a La Masia, em , ainda em 2001. Na Catalunha, o camisa 10 se tornou um dos maiores da história do esporte colecionando títulos e prêmios individuais.

No entanto, depois de quase duas décadas no Camp Nou, Messi chocou o mundo do futebol com seu pedido para deixar o Barcelona. O clube já não é mais o mesmo de quando ele chegou. Crises internas, escândalos e uma péssima administração nos últimos anos fizeram com que o seis vezes melhor do mundo pedisse para mudar de ares.

O , por conta de seu poder financeiro e de Pep Guardiola, é o grande favorito para ficar com o extraterrestre do futebol, caso ele realmente consiga sair do Barça.

No entanto, os torcedores do Newell’s definitivamente não perderam as esperanças de ver Messi jogando profissionalmente pelo clube. Os argentinos tomaram as ruas de Rosário para mostrar todo seu amor a um dos maiores craques da história do futebol. Bandeiras vermelhas e pretas, sinalizadores e produtos estampados com Lionel Messi eram quase obrigatórios.

"Pessoalmente, acho que é um pouco cedo, mas o que as pessoas precisam entender é que o Newell’s tem um histórico de conseguir grandes contratações do nada. É por isso que as pessoas acreditam", disse Jamie Ralph, torcedor do clube argentino à agência de notícias PA.

"Diego Maradona estava no , na - ele tinha apenas 33 anos, então tinha a mesma idade de Messi - e voltou e assinou pelo Newell's, o que era inacreditável na época. Isso foi um ano antes da de 94”, lembrou Jamie.

Cristian D'Amico, vice-presidente do Newell’s Old Boys, sabe que a contratação de Messi não é nada fácil, mas também se apega no fato de o camisa 10 do Barcelona fazer um caminho semelhante ao de Maradona.

"Não sei se é impossível. Tudo depende dele e de sua família, Como diretores, temos que fornecer o melhor contexto possível para ajudá-lo a tomar uma decisão", explicou o diretor à TNT Sports.

“Quando Maradona veio ao Newell's, ninguém pensou que ele poderia vir. Espero que algo semelhante possa acontecer com Leo”, concluiu.