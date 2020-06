"Messi está bem e deve jogar contra o Mallorca", diz técnico do Barcelona

Argentino treinou separado dos demais colegas nos últimos dias, mas deve ir a campo no retorno de La Liga

O técnico do , Quique Setién, disse acreditar que Lionel Messi estará em campo no próximo sábado, contra o Mallorca, no primeiro compromisso da equipe catalã após a paralisação do Campeonato Espanhol por causa da pandemia do novo coronavírus.

A presença do camisa 10 ficou em dúvida depois que ele treinou afastado do restante do grupo ao longo da semana por causa de um suposto problema na coxa. A expectativa, porém, é de que Messi vá a campo no Estádio Iberostar.

"Creio que Messi está perfeitamente bem e poderá jogar", afirmou o treinador em entrevista à emissora Movistar, indicando que o craque argentino, a exemplo de outros jogadores, "sentiu alguma dor ou contratura sem maior importância".

Setién também falou sobre Luis Suárez, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito e não atua desde janeiro. "Está melhor do que esperávamos. A dúvida é se poderá jogar desde o início ou só entrar ao longo da partida".

O técnico do Barça ainda celebrou o retorno de , embora considere que a preparação foi um pouco apressada. "Precisávamos de uma semana a mais de trabalho. Houve pouco tempo para trabalhar em grupo. Isso permitiria adaptar melhor os jogadores e evitar mais lesões".



Setién também foi questionado sobre o mercado, mas não deu muitos detalhes. Sobre Ivan Rakitic, que pode deixar o Camp Nou, disse que conta "com todos os jogadores que têm contrato e cumprem o que pedimos. Precisamos de todos porque queremos ganhar La Liga e a Champions".



Já sobre Lautaro Martínez, atacante da que é o principal alvo da diretoria para a próxima temporada, Setién respondeu: "Não fala sobre jogadores que não estão no clube. E todos os bons jogadores me agradam".



Líder do Espanhol com 58 pontos, o Barcelona visita o Mallorca no próximo sábado, às 17h (de Brasília).