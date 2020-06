Barcelona volta ao Camp Nou com Messi 'solitário'

O argentino entrou em campo neste sábado, mas fez um trabalho específico e não participou do treinamento com o restante do elenco

O realizou o treinamento deste sábado, 6 de junho, no Camp Nou. Quique Setién planejou o treino no estádio vazio onde o clube jogará nas mesmas condições nos próximos meses - embora o Barça insita em ter o apoio dos torcedores. Mas o que chamou a atenção não foram as arquibancadas vazias, mas sim Leo Messi.

O craque argentino está lesionado e perdeu alguns treinamentos ao longo da semena. Na sexta-feira, 5, ele nem chegou a treinar com os companheiros em campo e isso se repetiu no sábado. Messi até correu em campo, mas fez trabalhos separados de seus colegas.

Camp Nou



Sessão de treinamento no estádio do Barça. Leo #Messi e @_nelsonsemedo_ fizeram um trabalho específico no gramado.



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/epyV1DdVpn — FC Barcelona (de 🏡) (@fcbarcelona_br) June 6, 2020

O Barcelona anunciou que o Messi não treinou normalmente com seus companheiros para que ele não seja exposto a riscos desnecessários. Falta apenas uma semana para a reestreia do clube em LaLiga. No próximo sábado, 13, o Barça visita o Mallorca.

A volta ao Camp Nou pode ser considerado um marco importante para o próprio Barcelona neste período de pandemia. A última vez que o time esteve no estádio havia sido em 7 de março, na vitória por 1 a 0 contra o Real Sociedad. O gol foi marcado por Messi, de pênalti.

A lesão do argentino é uma pequena contratura na coxa direita. Outro jogador que fez um trabalho separado do restante do elenco foi o lateral direito Nélson Semedo, que também se recupera de uma pequena lesão.