Como Lautaro Martínez se tornou o sonho de consumo do Barcelona

Depois de um primeiro ano de altos e baixos, argentino brilhou na Inter sob comando de Antonio Conte

Está claro que Lautaro Martínez é o alvo principal do Barcelona para o ataque. Faz semanas que o clube catalão tenta entrar em negociações com a , que, pelo menos por enquanto, não pensa em perder seu artilheiro por menos de 111 milhões de euros (valor da multa rescisória).

"Lautaro tem uma cláusula e a única maneira é pagá-la. Não estamos discutindo este assunto com ninguém e apostamos nele. Muitos clubes entraram em contato comigo, sendo o o mais determinado. Mas não queremos vendê-lo e nem precisamos disso. A Inter quer se fortalecer", disse o diretor esportivo Piero Ausilio.

E por que Lautaro, 22 anos, valorizou-se tanto? Relembre a evolução do argentino desde que chegou ao futebol italiano.

Mais times

Primeiro ano irregular

Lautaro foi contratado pela Inter no meio de 2018 por 25 milhões de euros, após se destacar pelo , onde começou a carreira. Na primeira vez em que defendeu a nova equipe, anotou um golaço de voleio em amistoso contra o em agosto.

A primeira impressão foi boa, mas fato é que Lautaro não deslanchou em sua primeira temporada. Ele enfrentou a concorrência com Mauro Icardi e teve um relacionamento mais frio com o técnico Luciano Spaletti, que reprovou declarações do pai do jogador cobrando mais chances.

Como resultado disso, o "Toro" anotou apenas seis gols no Italiano de 2018/2019, tendo atuado em 27 jogos.

O crescimento com Conte e Lukaku

Torcedores da Inter conheceram um novo Lautaro depois da chegada de Antonio Conte em junho do ano passado. O esquema com dois atacantes do técnico se encaixou perfeitamente às características do argentino, que se entrosou muito bem com o novo parceiro Romelu Lukaku.

Lautaro mostrou que sabe jogar tanto como primeiro quanto como segundo atacante - o primeiro aspecto que chama muita atenção do Barcelona. Às vezes é Lukaku quem procura o argentino como referência e às vezes é o contrário.

Lautaro também se sacrifica pelo time de Conte ao longo dos jogos - a famosa "raça argentina" que enlouquece os torcedores da Inter e também é bem conhecida e admirada em Barcelona.

Para completar, o "Toro" ainda se mostrou um atacante completo tecnicamente, condição que o Barça considera essencial. E os gols começaram a saír - foram 11 na e cinco na nesta temporada até o momento.

O jogo que fez a diferença

Além de todas estas características técnicas e do estilo de jogo do atacante, houve uma partida em particular que fez o Barcelona se apaixonar por Lautaro Martínez.



Em 2 de outubro, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions, a Inter visitou os catalães no Camp Nou. Os anfitriões até venceram o duelo (2 a 1), mas foi neste dia em que o "Toro" mostrou quem era ao Barça.

Logo aos 2 minutos de jogo, o argentino abriu o placar com um gol que representa plenamente todas suas qualidades: técnica, proteção, velocidade e frieza na frente do gol. Não foi só isso. Lautaro deu muito trabalho a Piqué e Lenglet ao longo de todo o confronto e mostrou uma personalidade de veterano para um jogador de 22 anos de idade.

A sintonia com Messi

Para concluir (não em ordem de importância), há mais um fator decisivo que levou o Barcelona a sonhar com Lautaro Martínez: Leo Messi gosta dele e está firmemente convencido de que na o compatriota pode se tornar um verdadeiro craque.

Lautaro passou a jogar regularmente ao lado de Messi na seleção nacional e vem se destacando - foram nove gols em 17 jogos pela Albiceleste de um ano para cá. O "Toro" é o presente e o futuro de seu país e deve encontrar o camisa 10 muito mais vezes.

Mais artigos abaixo

O Barcelona quer levar isso para o Camp Nou, apostando em uma compreensão magnífica entre os dois jogadores. A mesma que Messi construiu com Luis Suárez, só que o uruguaio já tem 33 anos. Assim, Lautaro pode ser a solução para o futuro.