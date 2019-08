Messi entra em cena e liga para Neymar, diz jornal; Barcelona vai a Paris falar com PSG

Craque argentino está disposto a ajudar no convencimento do brasileiro que vê o Real Madrid se aproximar

Neymar continua agitando as notícias na Europa. Depois de ver uma aproximação maior do Real Madrid, o começa a tomar medidas mais objetivas para conseguir contar com o brasileiro, é o que dizem jornais espanhois. Dois movimentos importantes são a ligação de Lionel Messi a Neymar e a viagem de diretores do Barça a Paris para tentar negociar diretamente com o clube francês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O jornal Marca aponta que Messi entrou em cena nessa complexa peça que tem sido o futuro de Neymar. A publicação informa que Lionel Messi teria ligado diretamente para o brasileiro com a intenção de convencê-lo a não fechar com o maior rival. Desafetos, porém, não são novidade na carreira de Neymar, que sempre saiu pela porta dos fundos dos clubes que jogou.

Neymar e Messi são amigos fora do campo. Depois de três anos atuando juntos pelo Barça, os dois continuaram tendo contato e nunca esconderam a admiração mútua mesmo depois que o então camisa 11 do Barça assumiu a 10 do .

O próprio clube catalão já decidiu mudar a estratégia, levando em conta a aproximação do fechamento da janela de transferências e quer que o brasileiro ajude a desenrolar sua situação do PSG.

Além disso, de acordo com o Mundo Deportivo e a RAC1, um trio de funcionários do Barça viajou a Paris para tentar negociar pessoalmente junto ao clube da capital francesa.O diretor Javier Bordas, junto com o secretário técnico Eric Abidal e André Cury, representante do Barça, viajaram à capital francesa para ouvir as intenções do clube parisiense.

Após escutar direto da fonte quais os planos para vender Neymar, os diretores devem voltar à Catalunha para que o presidente abra as possíveis negociações.