Real Madrid e PSG já conversam sobre Neymar e cogitam empréstimo de um ano

Parisienses preferem negociar o camisa 10 com o Real; o relacionamento do clube francês com o Barcelona não é bom

Mesmo disposto a ouvir a proposta do Barcelona por Neymar, como apurou a Goal, o já negocia a venda do brasileiro com o . Em meio a declarações fortes de Nasser Al Khelaifi e Leonardo, e com a sombra do presente durante toda a janela de transferências, o Paris Saint Germain decidiu conversar com o clube da capital espanhola para viabilizar a saída do camisa 10 ainda nas próximas semanas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Segundo Fernando Kallás, do diário AS, o brasileiro poderia ir por empréstimo de um ano para os merengues. O PSG vê isso como uma forma de se proteger para não perder tanto dinheiro, dando um ano para Neymar se valorizar e voltar com um preço mais alto na janela de 2020. Para o Real, negociar o empréstimo do camisa 10 seria menos arriscado, devido ao histórico extracampo do jogador. E o próprio Neymar nunca escondeu o desejo de voltar à , "onde foi feliz".

Ainda segundo o AS, os primeiros passos já foram dados. O PSG mostrou flexibilidade para negociar em uma em condições mais acessíveis do que se poderia pensar no início da janela.

Surpreso pela possibilidade de contar com um dos melhores do mundo, o Real decidiu sentar na mesa e negociar. O clube madrileno, inclusive, é a primeira equipe com quem o PSG aceita fazer negócio. Mesmo com rumores de valores astronômicos e Modric em uma eventual negociação, ainda não há oferta.

Os franceses estão dispostos a baixar o preço e vender Neymar ao Madrid para não ceder à pressão do Barcelona, com quem o relacionamento não é bom. O Paris Saint Germain tem a sensação de que o clube catalão pressionou o jogador a criar essa crise que existe hoje. Inclusive, o camisa 10 não jogará a primeira rodada da Ligue 1. O brasileiro fica de fora do jogo contra o Nimes, às 16h (horário de Brasília) do domingo, para decidir seu futuro.

Sobre a ausência do jogador na estreia do time no , Leonardo afirmou: "As conversas estão avançadas, mas não há um acordo. Vamos ver o que acontece. Todos precisamos que seu futuro se defina". O diretor do PSG não deixou claro com qual equipe as conversas estão avançadas, mas disse a pessoas próximas que Neymar só volta para o Barça se os catalães pagarem os mesmos 222 milhões de euros investidos pelo clube parisiense em 2017.

Mais artigos abaixo

Neymar e Real Madrid nunca descartaram uma possível negociação. O brasileiro nunca falou nada contra os merengues, nem mesmo no seu período em Barcelona. O pai de Neymar, inclusive, já se reuniu diversas vezes com a diretoria do Real. a relação de e de Wagner Ribeiro, outro representante do brasileiro, com Florentino Pérez sempre foi boa.

As portas do Real estão mais abertas do que nunca para receber Neymar.