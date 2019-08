Barcelona dá ultimato e pede ação de Neymar para desbloquear negociação com PSG

Os catalães querem que o brasileiro diga que só quer negociar com eles para avançar as conversas com PSG

O chegou a uma conclusão depois das últimas negociações com o : o clube francês não venderá Neymar para eles caso outra equipe esteja interessada no brasileiro. O staff do jogador já foi informado que os parisienses estão bloqueando as tratativas e que a única possibilidade de um acordo começaria com Neymar falando que só quer jogar em Barcelona. O camisa 10 do PSG ainda não disse nada publicamente sobre o seu futuro, o que deixa as portas abertas para uma negociação com o .

O jogador deve tomar uma decisão logo. Se prefere o Barça, os franceses seriam forçados a negociar com os catalães. Porém, isso deveria acontecer o mais rápido possível. Caso contrário, há diversas alternativas que levam a história para um final com o brasileiro no Real Madrid.

O interesse do clube blaugrana em tirar o brasileiro do PSG cresceu muito nos últimos dias. Vendo o Real ganhar força para contratar Neymar, o Barça fez algumas propostas nas últimas horas, mas todas foram rejeitadas. O atual bicampeão da passou a exigir do Barcelona 50 milhões de euros e mais Coutinho e Semedo em troca de Neymar, termos que os catalães não aceitam.

Para o Barça, Semedo é intransferível. Por outro lado, estão abertos a incluir Coutinho e outro jogador nas negociações, mas também querem que o valor pago seja menor. Porém, segundo apuração da Goal, o Bayern é o favorito para ficar com Philippe Coutinho, que pode ir para o time alemão por um empréstimo gratuito. Com o PSG se esforçando ao máximo para não ceder e com o Barcelona sem muitas alternativas, é possível que o caminho fique livre para o Real Madrid contratar Neymar.

Se Neymar ainda não se posicionou sobre a transferência, Mbappé já fala do camisa 10 em tom de despedida.

A saída do brasileiro do clube francês deve acontecer ainda essa semana, principalmente depois de grande parte da torcida parisiense, durante a estreia do PSG na Ligue 1, xingá-lo e pedir pela sua saída do time. Para o Barcelona, tudo passa por se aproximar ao máximo do entorno do jogador para, nas próximas horas, contratá-lo.