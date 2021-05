Messi e sua obsessão: 'quanto mais títulos, melhor'

O argentino relembrou a conquista da Copa do Rey e a "nova cara" do Barcelona

Lionel Messi concedeu uma entrevista ao Olé, maior portal esportivo argentino, que completou 25 anos, onde evitou falar sobre seu futuro, mas se emocionou ao relembrar seus primeiros momentos no futebol... e comentou sobre sua "obsessão."

Obsessão essa que todo jogador do mais alto nível costuma: sua busca incessante por títulos. Após uma temporada onde a Liga dos Campeões e a La Liga não vieram para o Barcelona, mas o time ficou com a Copa do Rei, o argentino refletiu sobre o que levar dessa campanha.

Ao ser perguntado sobre o que significou vencer a Copa do Rey 2021, contra o Athletic, Messi deixou muito claro a importância da conquista, especialmente considerando a renovação do elenco do clube.

"Sempre que entro em campo, compito para ganhar e alcançar os meus objetivos, entro para ganhar títulos. Antes de qualquer coisa, gosto de ganhar e conquistar títulos. Quanto mais, melhor." respondeu o vencedor de seis Bolas de Ouro. "A verdade é que a última Copa do Rey foi sim especial, devido ao momento que estávamos. Vivemos dois anos sem jogar bem e sem alcançar os resultados."

"Temos um vestiário jovem, com muitos recém-chegados. Essa Copa do Rey foi importante como um ponto de partida, para nos mantermos focados e com esperanças."

Ainda que o Barcelona também tenha tido boas chances de ficar com o título do Campeonato Espanhol, parece dar esperanças de uma recuperação ao torcedor, com nomes como De Jong, Dembelé, Ter Stegen, Dest, Pedri, Mingueza, Araujo, Ansu Fati, Moriba e Messi - caso fique, é claro -, como pilares de uma nova reconstrução no clube catalão.

Foi a primeira conquista, por exemplo, de vários jovens jogadores, recém-saídos da base, que devem desempenhar um papel importante nos próximos tempos. Não à toa, após a conquista do título, muitos tiveram a mesma ideia: tirar foto com o craque argentino e com a taça.

"Isso é muito bonito, ver tantos garotos que saem de baixo, que sentem a mesma coisa que eu sentia quando eu subi da base. Quando eles vem tirar foto com os mais veteranos, é como se fosse um título a mais para nós, para a nossa conquista. Foi um momento lindo."