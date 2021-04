Messi, o título da Copa do Rei e a chance de um recomeço no Barcelona

Título pode devolver a alegria ao argentino, que estava pronto para deixar a Catalunha há um ano; PSG e City seguem sonhando com o craque

A decisão entre Barcelona e Athletic Bilbao era vista como fundamental para a permanência ou não de Leo Messi no time catalão. Com contrato válido até o fim de junho, o argentino já poderia ter assinado um pré-contrato com outra equipe, mas preferiu deixar a decisão para o fim da temporada.

Para a alegria de quem quer ver Messi continuar a escrever sua história com o Barcelona, novos ares parecem chegar no Camp Nou. A começar com o título na Copa do Rei, encerrando um jejum de mais de 700 dias sem título algum para o Barça - o que é muito para o gigante espanhol. Messi e companhia venceram a decisão contra o Bilbao por 4 a 0 e ficaram com a taça.

A 7ª conquista do Lionel em 17 participações na Copa do Rei! 😲 pic.twitter.com/6UsnXUAOf2 — Goal Brasil (@GoalBR) April 17, 2021

Ganhar um troféu - mesmo aquele que consta em terceiro lugar na lista de prioridades no início da temporada - pelo menos apaga momentaneamente as doloridas derrotas para o Real Madrid no último El Clásico e para o PSG na Liga dos Campeões e coloca o time nas manchetes com notícias positivas.

Ver Messi feliz é uma ótima notícia para os torcedores do Barcelona. Não só com resultados positivos dentro de campo, mas vendo também a situação interna do clube melhorar. Laporta recentemente completou um mês de gestão, prometendo organizar as contas e colocar ordem em um clube que estava cada vez mais caótico sob o comando de Josep Maria Bartomeu.

A temporada ainda não acabou e pode trazer ainda mais alegrias ao Barcelona e a Messi. Faltam poucas rodadas para o fim de La Liga e, mesmo em terceiro, o time catalão está apenas a dois pontos de distância do líder Atlético de Madrid. A corrida é complicada, com o Real Madrid também buscando a taça, mas nada como um título de Copa para inflamar o vestiário a buscar novas conquistas.

Há ainda quem queria ver Messi longe do Camp Nou, em especial Manchester City e PSG, rivais na semifinal da Liga dos Campeões. Os dois times têm motivos de sobras para convencer o argentino a mudar de casa, mas é difícil de imaginar um jogador tão identificado com um clube como Messi é com o Barça se transferindo caso ele julgue que o cenário é diferente do fim da temporada passada.