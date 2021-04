Presidente do Barcelona confia em permanência de Messi: "Convencido de que quer ficar"

Joan Laporta garantiu que fará de tudo para segurar o argentino e elogiou trabalho de Ronald Koeman

O Barcelona de Lionel Messi aplicou uma goleada de 4 a 0 para cima do Athletic Bilbao e faturou a Copa do Rei neste sábado(17). Depois da conquista, o presidente Joan Laporta, que faturou a primeira taça no retorno ao clube, que aconteceu em março, afirmou que confia na permanência do astro argentino.

"Espero que seja o primeiro troféu de um ciclo de muitos troféus. Messi está profundamente enraizado no Barcelona. Estou convencido de que quer ficar. Faremos todo o possível para isso. Ele é o melhor jogador do mundo".

Messi fez um grande jogo diante do Bilbao e foi eleito o melhor jogador da partida. O camisa 10 anotou dois gols e protagonizou boas joagadas.

Além de elogiar o argentino, o presidente aproveitou para elogiar também o trabalho do treinador Ronald Koeman, que assumiu o Barcelona no ínicio da temporada, antes de sua volta ao clube.

"O Ronald e a sua equipa estão muito bem e estou muito, muito feliz por eles. Claro, um abraço muito forte aos jogadores do Athletic Club, que para mim é uma grande equipe. Visca Barça".

A conquista da Copa do Rei encerra um "jejum" do Barcelona, que na última temporada não havia levantado nenhuma taça. Para se ter uma ideia, foi a primeira vez desde a temporada 2007/08 que o time Blaugrana passou em branco. A última conquista havia sido o da LaLiga 2018/19.