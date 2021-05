Messi desfalca Barcelona contra Eibar e pode já ter feito último jogo pelo clube

O jogador foi liberado do jogo por Koeman e está fora da partida

Lionel Messi pode ter jogado seu último jogo pelo Barcelona, depois que foi confirmado que ele ficará de fora do próximo confronto neste sábado (22).

Após a derrota para o Celta na penúltima rodada, o Barça perdeu as chances do título Espanhol, e para garantir o terceiro lugar precisa fazer um ponto contra o Eibar fora de casa.

Mas nesse jogo não poderá contar com seu camisa 10, já que Messi recebeu permissão de Ronald Koeman para ficar de fora do jogo.

"O argentino Leo Messi não treinou nesta sexta (21) com a permissão do treinador e não estará nos relacionados para o jogo contra o Eibar no sábado (22)", confirmou o clube em um comunicado.

"O atacante pode descansar antes da Copa América do próximo mês, depois de uma temporada em que é um dos jogadores que mais jogou."

O contrato de Messi com o Barça se encerra no fim de junho. Embora que o desejo do atleta na temporada passada era deixar o clube, o jogador foi convencido a cumprir seu contrato nesta temporada.

Os dirigentes permanecem esperançosos em renovar o contrato com atleta, apesar do atacante ter recebido sondagens de clubes com o Manchester City e Paris Saint-Germain.

O City tem sido apontado como um dos principais candidatos a contratar o craque argentino, por conta da sua condição financeira e a presença de Pep Guardiola, ex-técnico dele. Já o PSG também está na briga, e o diferencial é a presença de Neymar, já que ambos eram muito amigos no antigo clube.

Messi jogou 47 vezes nesta temporada, anotando 38 gols e 11 assistências. A equipe volta a campo neste sábado (22), onde enfrenta o Eibar, por La Liga.