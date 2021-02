Mbappé se empolga com possível renovação de Neymar e PSG: "Ótima notícia"

Renovação do craque brasileiro é bastante comentada em Paris, enquanto o atacante francês ainda não deu pistas sobre seu futuro

O PSG vive um momento importante de definições, principalmente a respeito da permanência da dupla Neymar e Mbappé. O jovem francês ainda não deu pistas concretas sobre seu futuro, mas se mostrou empolgado com a possível renovação do craque brasileiro, muito comentada em Paris.

O contrato de Neymar com o PSG, assim como o de Mbappé, vai até a metade de 2022. Com isso, a partir do ano que vem, a dupla já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça de Paris, o que seria um desastre para o clube, considerando o montante que foi investido para a contratação dos jogadores. Assim, o clube francês não pretende demorar muito para resolver a situação de suas duas principais estrelas.

E ao que tudo indica, o primeiro definir seu futuro e assinar a renovação com o PSG deve ser Neymar. Segundo informações da TNT Sports Brasil, as conversas entre as partes estão bem avançadas e o novo contrato deve ser assinado em breve. Além disso, o próprio camisa 10 deu uma declaração recente afirmando que chegará em mais uma final de Liga dos Campeões com o Paris, o que reforça ainda mais os rumores.

Foto: Getty Images

Então, após a vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, em partida que marcou mais um encontro entre Neymar e Álvaro González, Kylian Mbappé se mostrou empolgado com a possibilidade do brasileiro permanecer na França.

"Essa é uma ótima notícia, todos sabem da importância dele como jogador. Espero que ele possa seguir fazendo história por muitos anos neste clube. Ele e o PSG merecem", comentou o jovem atacante ao Canal+, da França.

Do outro lado, Mabppé ainda não deu nenhuma pista concreta sobre seu futuro e já desconversou sobre o tema algumas vezes, o que deixa os torcedores do PSG apreensivos.

Leonardo, diretor esportivo do clube, já afirmou que não irá implorar pela permanência do francês de 22 anos, mas renovar com Neymar certamente será um grande incentivo para fazer Mbappé seguir em Paris para buscar uma Liga dos Campeões pelo clube.