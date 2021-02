Neymar está perto de renovar com PSG e assinar por mais quatro anos

Novo acordo com o Paris Saint-Germain pode ser sacramentado ainda nesta semana

Segundo informação da TNT Sports Brasil, Neymar e PSG estão com conversas muito adiantadas para renovação do contrato do brasileiro. Desde 2017 em Paris, o novo acordo do camisa 10 com o time francês deve ser válido pelos próximos quatro anos.

A assinatura do novo contrato pode acontecer ainda nesta semana, como informou Marcelo Bechler, correspondente da TNT Sports Brasil na Espanha.

Neymar muito perto de renovar com o PSG. Passos já foram dados e acerto está bem encaminhado.



Poderia ser oficial (ainda que o PSG ou o jogador não anunciem, por estratégia), essa semana. @TNTSportsBR https://t.co/P4QuUJT4Zr — Marcelo Bechler (@marcelobechler) February 2, 2021

A informação aparece dias depois do treinador do PSG, Maurício Pochettino, afirmar que conta com Neymar e Mbappé por muito tempo. O próprio atacante brasileiro comentou que não pretendia deixar o Parque dos Príncipes tão cedo.

"Eu estou feliz, realmente, muito feliz aqui. As coisas mudaram muito. Não posso explicar o porquê. Mas hoje, estou me sentindo bem. Me adaptei. Estou mais calmo e tranquilo. Quero ficar no PSG. Também quero que Kylian fique. Nós vamos transformar o PSG em um grande time. Quero continuar jogando futebol ser feliz, isso é o mais importante", comentou em entrevista a TS1.

Depois de polêmicas como uma tentativa forçada de deixar o PSG e ser alvo de protestos de torcedores, Neymar se firmou como uma referência no PSG, levando o clube à final inédita da Liga dos Campeões.

Inclusive, após a derrota para o Bayern de Munique na final em Lisboa, Neymar já havia dito que gostaria de ficar no clube e conquistar a Europa pelo PSG.

Na atual temporada, o camisa 10 do PSG já anotou 13 gols em 16 partidas, além de ter cinco assistências. O PSG é terceiro colocado na Ligue 1 após 22 jogos e encara o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões.