Vitória do PSG tem reencontro entre Neymar e desafeto espanhol e Olympique em crise

Reencontro entre Álvaro González e craque brasileiro após acusação de racismo tem nova vitória do Paris, que segue na cola dos líderes da Ligue 1

Neymar e Álvaro González - desafeto espanhol acusado de racismo pelo brasileiro em setembro do ano passado - se reencontraram mais uma vez em campo, na vitória do PSG sobre o Olympique de Marseille, neste domingo (07). Com o resultado positivo no Le Classique, o Paris segue na cola dos líderes da Ligue 1, na terceira colocação, enquanto o OM amarga o quinto jogo seguido sem vencer e vê a crise aumentar.

Neymar perdeu alguns treinos ao longo da semana por conta de uma gastroenterite e começou a partida no banco de reservas. Com isso, o craque brasileiro entrou apenas no segundo tempo, quando a vitória já estava sacramentada com placar de 2 a 0, mais precisamente aos 19 minutos do segundo tempo.

Porém, Álvaro González precisou de apenas dois minutos para entrar em rota de colisão com o camisa 10. Neymar arrancou com a bola pela esquerda e entrou na área, quando foi derrubado pelo zagueiro espanhol. Mesmo com os pedidos de pênalti, nada foi marcado pela arbitragem.

No entanto, o reencontro acabou durando menos do que o esperado. No lance em questão, Álvaro acabou sentindo o joelho após a dividida. Ele saiu do campo para receber atendimento médico e retornou, mas foi substituído aos 32 minutos da segunda etapa.

E ao contrário do que aconteceu no primeiro reencontro entre os dois jogadores, na Supercopa da França, no mês passado, quando provocações de ambos os lados foram para as redes sociais e o clima parecia seguir bem quente, tudo acabou de modo mais tranquilo desta vez, sem troca de farpas online.

Foto: Getty Images

Esse foi o 100º encontro entre PSG e Olympique de Marseille na história, e terminou com vitória do time da capital francesa mais uma vez. Ao todo, em 50 anos de história e rivalidade, são 45 vitórias do Paris no Le Classique, além de 22 empates e 33 derrotas.

Com a vitória, o PSG segue três pontos atrás do Lille, líder da Ligue 1, na terceira colocação. Do outro lado, o OM vê a crise aumentar com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.