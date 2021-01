Leonardo despista sobre Messi e avisa: não vai implorar para que Neymar e Mbappé fiquem

Diretor esportivo do Paris fala sobre a possível contratação do craque do Barcelona e sobre a renovação de contrato com a dupla de atacantes

Nos últimos anos, o se consolidou como um dos protagonistas no mercado de transferências. Agora, com a possibilidade de contratar Lionel Messi, enquanto discute as renovações de Neymar e Mbappé, o clube certamente terá seus bastidores movimentados até a próxima janela. Mesmo assim, Leonardo, diretor esportivo da equipe, despistou sobre a contratação do craque do e avisou que não irá implorar para que sua dupla de ataque permaneça em Paris.

Com término do contrato previsto para junho de 2022, Neymar e Mbappé são duas figuras importantíssimas para os planos futuros do PSG, que giram em torno da tão sonhada conquista da Liga dos Campeões.

Obviamente, o clube pretende que a dupla de atacantes siga em Paris, mas, Leonardo, que teve alguns atritos com o ex-treinador Thomas Tuchel e também está cuidando das conversas para renovar com os craques, afirmou que não irá implorar para que eles continuem na equipe.

“Espero que estejam convencidos de que o PSG é um bom lugar para um jogador de futebol de altíssimo nível e ambicioso. [...] Só temos que encontrar um acordo entre os seus desejos, as suas necessidades, as nossas expectativas e nossos meios”, disse Leonardo à France Football.

“Não precisamos implorar: 'Por favor, fique.' É mais complexo do que isso. Aqueles que realmente querem ficar, permanecerão. Conversamos regularmente e tenho bons sentimentos sobre essas duas questões", acrescentou.

Mas além da permanência da dupla, outra questão que vem agitando os bastidores do clube é a possível chegada de Lionel Messi.

Foto: Getty/Goal

Após revelar que pretende deixar o Barcelona, clube com o qual tem contrato até o final de 2020/21, o argentino se tornou o nome mais badalado do mercado europeu. Contudo, o PSG ganhou força no assunto quando Neymar afirmou que jogará ao lado do amigo na próxima temporada.

Mas apesar da expectativa de ver um trio de ataque dos sonhos formado por Messi, Neymar e Mbappé, Leonardo despistou sobre o tema, em uma daquelas tradicionais respostas que costumam envolver grandes contratações.

“Grandes jogadores como Messi sempre estarão na lista do PSG. Mas é claro que não é hora de falar sobre isso, ou sonhar com isso. [...] Mas estamos acompanhando o caso de perto. Quatro meses no futebol é uma eternidade, principalmente neste período", completou o diretor esportivo do PSG.

É claro que ainda não é possível cravar nada, nem sobre Messi e nem sobre a permanência de Neymar e Mabppé. Mas certamente os bastidores do PSG ficarão bastante agitados até que os casos sejam definidos.