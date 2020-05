Neymar abriria mão de 100 milhões de euros para voltar ao Barcelona

Craque estaria disposto até a ir à Fifa para voltar ao Camp Nou; desejo de voltar a Catalunha é grande

O desejo de Neymar voltar à Catalunha é cada vez maior. O brasileiro parece se arrepender todos os dias do erro que cometeu em 2017, quando deixou o Barcelona para se juntar ao PSG. Sem conseguir seus dois maiores objetivos na (Bola de Ouro e Liga dos Campeões), o craque está disposto a voltar ao ex-time.

Esta diposição não é segredo para ninguém. No início da última temporada, Neymar conseguiu que o ouvisse diversas propostas do Barça, mas o time parisiense conseguiu segurá-lo. Na próxima janela, o atacante de 28 anos promete facilitar ainda mais a tarefa do time Catalão, segundo o jornal Mundo Deportivo.

Com a pandemia do coronavírus, a situação economica pode ser um obstáculo, mas o brasileiro sabe disso e vai pedir metade do que ganha hoje para atuar novamente pelo . Na verdade, no acordo verbal que tinha com a diretoria blaugrana, ele voltaria com os mesmo valores de 2017. Ele também receberia os 30 milhões de euros pelo renovação de contrato antes de partir para o PSG.

Mais times

Para voltar o Barcelona, o brasileiro negou uma renovação de contrato que lhe renderia 100 milhões de euros simplesmente por assinar o papel. Isso só deixou mais claro a intenção do jogador perante ao clube francês.

Campeão da Ligue 1 na última semana, Neymar continua em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde está fazendo exercícios físicos variados, guiados por seu personal trainer, Ricardo Rosa. Embora o tenha sido encerrado, ele ainda pode voltar a atuar pelo PSG na Liga dos Campeões, que pode voltar em agosto.

Mais artigos abaixo

Para conseguir voltar à , o craque pode até mesmo acionar a Fifa. No Regulamento para o Estatuto e Transferência de Jogadores está especificado que, após três anos de contrato, um atleta pode romper o contrato de forma unilateral caso o novo clube pague o mesmo que foi pego pelo então clube atual.

Ou seja, caso o Barcelona pague 180 milhões de euros (cifra fora dos padrões atuais para qualquer clube do mundo) ao PSG, o Neymar pode voltar à Catalunha. Mas ele só acionará esta cláusula se o Barça lhe der garantias de que fará de tudo por ele.

O futuro de Neymar ainda é incerto. Mas o desejo dele todo mundo já conhece.