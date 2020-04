Pandemia do novo coronavírus pode ter "freado" ida de Mbappé ao Real Madrid

Ex-jogador do Paris Saint-Germain diz que saída do atacante para a Espanha estava quase acertada antes da crise

O atacante Kylian Mbappé poderia trocar o pelo já na próxima janela de transferências não fosse a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que vai causar danos financeiros até nos clubes mais ricos do mundo..

Ao menos é isso que afirma o ex-jogador Jerome Rothen, que atuou pelo entre 2004 e 2009 e que diz ainda ter informações dos bastidores da equipe francesa.

"Sei por fontes que quase aconteceu Kylian Mbappé no Real Madrid. Mas, pelo que está acontecendo (pandemia), é certo que a transferência será adiada", declarou ele, em entrevista à Rádio Montecarlo reproduzida por sites franceses e espanhóis.

O próprio Rothen, porém, assegura que quem espera ver o craque de 21 anos defendendo os merengues não precisa se desesperar. "Em hipótese alguma haverá uma extensão de contrato de Mbappé com o PSG. Será um acordo entre eles, e o PSG já havia aceitado se separar neste verão. Ao meu ver, é só uma questão de tempo", disse.

Mbappé de fato tem contrato apenas até o fim do ano que vem com o clube francês, que não vai querer ver uma das maiores revelações sair de graça para outro clube caso não aconteça a renovação.

Neste cenário, o Real aparece como um dos favoritos para contratá-lo. O interesse dos merengues pelo atacante inclusive é antigo, desde os tempos em que ele começava a se destacar pelo .

O jornal espanhol AS destaca também que a diretoria do clube local tem ótima relação com a do PSG. A publicação ainda lembra que Rothen foi um dos primeiros a falar que Griezmann defenderia o (o que de fato aconteceu) e que por isso o que ele diz deve ser levado a sério.