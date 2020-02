Mbappé relembra: "Quando falaram de Real Madrid, foi como estar na Lua"

O atacante do PSG relembrou a oportunidade que teve no clube espanhol aos 14 anos

Craque do , Kylian Mbappé relembrou a oportunidade que recebeu do quando adolescente e de seu primeiro encontro com Zinedine Zidane - que na época era diretor de futebol do clube que hoje treina.

Quer ver jogos do Mbappé pelo PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Em uma carta escrita ao The Players Tribune, Mbappé falou sobre ter sido chamado pelo clube espanhol para um período de treinamentos, quando ainda tinha 14 anos. "Foi uma surpresa porque o meu disseram ao meu pai que o Zidane gostaria de me ver. Foi como estar na lua". lembrou.

Mais times

Na ocasião, o francês treinou cercado por olheiros e disse que, por ser tão novo, não sabia muito bem como agir diante daquilo tudo. A ida a Madrid foi um presente de aniversário de seus pais para ele, que na época, não tinha contado nem mesmo para seus amigos.

Mais artigos abaixo

Ele também lembrou como foi seu primeiro encontro com Zidane. Na ocasião, o hoje treinador foi encontrar Mbappe no aeroporto e lhe ofereceu para ir a campo treinar. "Eu nunca vou esquecer daquele momento. Pensei que estava num sonho", contou.

Recentemente, surgiram rumores de que o clube espanhol teria interesse em contratar o jovem campeão do mundo, mas o presidente do PSG disse não estar interessado em vender seu atacante, que possui contrato até 2022.